Вы постоянно совершаете 7 ошибок, которые делают вашу кожу тусклой и безжизненной
Отсутствие макияжа не означает отсутствие ухода. Если вы очищаете лицо только при наличии макияжа на нем, то совершаете ошибку. Независимо от того, пользуетесь ли вы косметикой или нет, очень важно не пропускать уход. На лице скапливается масса загрязняющих веществ и грязи. Со временем клетки, которые не были удалены, накапливаются на лице и закупоривают поры, что может привести к появлению прыщей, поэтому так важно соблюдать бьюти-рутину, даже если вы не красились в этот день.
Вы предпочитаете совершать уход перед сном. После тяжелого рабочего дня вы хотите лечь, сесть или просто посмотреть в стену, потому что устали. В ваши планы не входит немедленное удаление макияжа с кожи лица. И вас можно понять! Но мне необходимо вам сообщить, что это ошибка и так делать не стоит. Причина прозрачна – чем дольше на вас макияж и вся та грязь и пыль, которые осели вам на лицо за целый день, тем хуже вашей коже.
Контрастный душ не одобрит ваше лицо. Перепады от ледяной до кипятка вредны нежной коже лица. Для умывания лучше использовать теплую воду, потому что остальные вариации температур способны вызвать раздражение и воспаление.
Умыть недостаточно. Если вы думали, что на этапе очищения все заканчивается, то вы ошиблись. Кожу нужно увлажнять. Даже летом. Даже если вам и так нормально. Даже если ничего не стягивает и не шелушится. Надо. Просто надо и все. Точка.
Хлопок остается за пределами вашей кровати. Для наволочек лучше выбрать шелк или атлас, потому что они не травмируют кожу и не создают дополнительные морщины на ней. Хлопок же противопоказан, если вы хотите сохранить лицо подтянутым, свежим и упругим. И да, сейчас на рынке существует множество предложений, которые подойдут на разный бюджет.
Не используйте для стирки белья ароматизированный порошок.
Дополнительные ингредиенты в составе могут вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать воспаления. Лучше отдать предпочтение натуральным средствам. Они уберегут вас от лишних проблем с лицом.
Просмотр социальных сетей перед сном ухудшает состояние кожи. Когда вы в очередной раз переворачиваетесь с бока на бок, чтобы продолжить скроллить ленту, то не только убиваете свой режим, но и негативно влияете на лицо. Все дело в том, что в темноте вы невольно щуритесь из-за света экрана, а это формирует морщинки вокруг глаз. Отложите телефон и расслабьте лицо.
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