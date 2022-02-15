Вы постоянно совершаете 7 ошибок, которые делают вашу кожу тусклой и безжизненной

Отсутствие макияжа не означает отсутствие ухода. Если вы очищаете лицо только при наличии макияжа на нем, то совершаете ошибку. Независимо от того, пользуетесь ли вы косметикой или нет, очень важно не пропускать уход. На лице скапливается масса загрязняющих веществ и грязи. Со временем клетки, которые не были удалены, накапливаются на лице и закупоривают поры, что может привести к появлению прыщей, поэтому так важно соблюдать бьюти-рутину, даже если вы не красились в этот день.

Вы предпочитаете совершать уход перед сном. После тяжелого рабочего дня вы хотите лечь, сесть или просто посмотреть в стену, потому что устали. В ваши планы не входит немедленное удаление макияжа с кожи лица. И вас можно понять! Но мне необходимо вам сообщить, что это ошибка и так делать не стоит. Причина прозрачна – чем дольше на вас макияж и вся та грязь и пыль, которые осели вам на лицо за целый день, тем хуже вашей коже.