Для красоты и здоровья вредно: какие ошибки вы совершаете при мытье в душе — и зря

Слишком горячий душ. Конечно, это один из лучших способов расслабиться после тяжелого дня. Просто стоять под струями воды и смывать с себя этот день. И все бы хорошо, если бы вода не попадала на волосы, которые не в восторге от таких процедур. Слишком горячая вода может вызвать повреждение кутикулы волос и повлиять на баланс pН кожи головы.

Сильное трение волос не обещает ничего хорошего. Даже если делать это во время нанесения суперпрофессионального шампуня или необыкновенно питательной маски. Наносите продукты осторожно, равномерно и постепенно, не пытайтесь распределить их с затылка на виски одним движением.

Не использовать кондиционер для волос. Если ваш шампунь 8 в 1, то почему-то кажется, что кондиционер и не нужен. Нет, нет и нет! Подобную формулу себе может позволить только моющее средство для посуды, а ваша голова не жирный противень, так что заботиться о ней нужно соответствующим образом. Использовать кондиционер нужно после каждого мытья, тогда волосы будут в гораздо лучшем состоянии. И, пожалуйста, уделите несколько минут его выбору, чтобы подобрать под свой тип волос.

Нельзя вытирать волосы махровым полотенцем. Обычно для душа мы используем большие и мягкие полотенца, в которые приятно закутаться после процедур. Но волосы ими вытирать нельзя, потому что они травмируют их структуру. Для головы пойдет полотенце из микрофибры, найти можно в спортивном магазине. Места занимает мало, а цена невысокая.

«Не буду мыть голову, еще не прошло три дня». Нельзя мыть голову редко. Нельзя пытаться переучить свою кожу головы выделять меньше себума. Голову нужно мыть строго тогда, когда в этом есть необходимость. Это нормально, если вам требуется более частое мытье. Так ваша кожа головы будет свежей и чистой. Если же увеличить промежутки, то количество кожного сала закупоривает волосяные фолликулы, что может спровоцировать выпадение волос.

Скажем синтетике «нет». Перчатки, мочалки, щетки для душа — это здорово, но с ними нужно быть осторожными. У большинства из них есть нейлоновая щетина, которая с течением времени может вызвать риск появления гиперпигментации из-за трения. Попробуйте заменить синтетические аксессуары на натуральные скрабы. Кожу отшелушивают и даже увлажняют.

Перестаньте тереть себя полотенцами. Когда вы интенсивно растираете кожу махровой тканью, то происходит сразу два действия: повреждение кожного барьера и раздражение верхних слоев. Вместо попыток стереть себя с лица земли полотенцем просто промокните тело. А еще лучше нанесите лосьон или молочко для увлажнения.

Сначала смываем все с головы, потом занимаемся лицом. Ожидание работы маски или кондиционера часто мучительно. И чтобы занять время полезным, многие переходят к уходу за лицом. Это эффективно с точки зрения тайм-менеджмента, но плохо для вашей кожи. Потому что когда вы смываете продукты с волос, те могут попасть на лицо и линию роста волос. Это чревато раздражением и даже прыщами.

Не нужно наносить продукты не для лица на лицо. Это вредно: уровень pH изменится и повлечет за собой проблемы по уходу за кожей.