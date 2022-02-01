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Для красоты и здоровья вредно: какие ошибки вы совершаете при мытье в душе — и зря

Ежедневная бьюти-рутина включает в себя водные процедуры. Кто-то проводит 5 минут под душем, кто-то плещется в ванной часами. Для одних принципиально выключать воду во время чистки зубов, другие не видят в этом смысла. Но всех объединяет одно — список ошибок, которые большинство совершает при мытье и вытирании после душа и которые негативно сказываются на здоровье и красоте.
Для красоты и здоровья вредно: какие ошибки вы совершаете при мытье в душе — и зря

  1. Слишком горячий душ. Конечно, это один из лучших способов расслабиться после тяжелого дня. Просто стоять под струями воды и смывать с себя этот день. И все бы хорошо, если бы вода не попадала на волосы, которые не в восторге от таких процедур. Слишком горячая вода может вызвать повреждение кутикулы волос и повлиять на баланс pН кожи головы.

  2. Сильное трение волос не обещает ничего хорошего. Даже если делать это во время нанесения суперпрофессионального шампуня или необыкновенно питательной маски. Наносите продукты осторожно, равномерно и постепенно, не пытайтесь распределить их с затылка на виски одним движением.

  3. Не использовать кондиционер для волос. Если ваш шампунь 8 в 1, то почему-то кажется, что кондиционер и не нужен. Нет, нет и нет! Подобную формулу себе может позволить только моющее средство для посуды, а ваша голова не жирный противень, так что заботиться о ней нужно соответствующим образом. Использовать кондиционер нужно после каждого мытья, тогда волосы будут в гораздо лучшем состоянии. И, пожалуйста, уделите несколько минут его выбору, чтобы подобрать под свой тип волос.

  4. Нельзя вытирать волосы махровым полотенцем. Обычно для душа мы используем большие и мягкие полотенца, в которые приятно закутаться после процедур. Но волосы ими вытирать нельзя, потому что они травмируют их структуру. Для головы пойдет полотенце из микрофибры, найти можно в спортивном магазине. Места занимает мало, а цена невысокая.

  5. «Не буду мыть голову, еще не прошло три дня». Нельзя мыть голову редко. Нельзя пытаться переучить свою кожу головы выделять меньше себума. Голову нужно мыть строго тогда, когда в этом есть необходимость. Это нормально, если вам требуется более частое мытье. Так ваша кожа головы будет свежей и чистой. Если же увеличить промежутки, то количество кожного сала закупоривает волосяные фолликулы, что может спровоцировать выпадение волос.

  6. Скажем синтетике «нет». Перчатки, мочалки, щетки для душа — это здорово, но с ними нужно быть осторожными. У большинства из них есть нейлоновая щетина, которая с течением времени может вызвать риск появления гиперпигментации из-за трения. Попробуйте заменить синтетические аксессуары на натуральные скрабы. Кожу отшелушивают и даже увлажняют.

  7. Перестаньте тереть себя полотенцами. Когда вы интенсивно растираете кожу махровой тканью, то происходит сразу два действия: повреждение кожного барьера и раздражение верхних слоев. Вместо попыток стереть себя с лица земли полотенцем просто промокните тело. А еще лучше нанесите лосьон или молочко для увлажнения.

  8. Сначала смываем все с головы, потом занимаемся лицом. Ожидание работы маски или кондиционера часто мучительно. И чтобы занять время полезным, многие переходят к уходу за лицом. Это эффективно с точки зрения тайм-менеджмента, но плохо для вашей кожи. Потому что когда вы смываете продукты с волос, те могут попасть на лицо и линию роста волос. Это чревато раздражением и даже прыщами.

  9. Не нужно наносить продукты не для лица на лицо. Это вредно: уровень pH изменится и повлечет за собой проблемы по уходу за кожей.

  10. Частое умывание вредно. Достаточно делать это 2 раза в день, чтобы кожа была чистой. Если же переборщить с интенсивностью, то можно нарушить липидный слой и спровоцировать раздражение.

Фото: Pexels

Источник: Vogue UA
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