«Вы как девочка 16 лет»: поклонники Анны Хилькевич обсуждают ее стройную фигуру на пляжной фотографии с детьми

«Эмпатия невероятно важна. И если ее не начинать развивать с раннего возраста, дальше будет только сложнее. В нашем с вами детстве многие родители пренебрегали чувствами детей, ставя дисциплину (в самом широком понятии этого слова) во главу всего... а чувство детской ревности очень непростое, оно достаточно часто замещается каким-то другим чувством. И многие родители не всегда могут распознать, что вспышка капризов и изменения в поведении старшего ребенка связана именно с появлением нового члена семьи», — поделилась актриса размышлениями о материнстве и воспитании детей.

«Какие ж вы милахи», «Какие сладючие девчонки все три», «Старшая красотка, а младшая прям солнышко так мило сидит на ней купальник», «Машенька тоже ножки вон как поставила😊😃... как классно две дочери и так похожи», «Как приятно смотреть на счастливую маму и детей счастья вам», — комментируют поклонники актрисы.

Но, судя по отзывам, подписчиков больше привлекла ее стройная фигура на фото.