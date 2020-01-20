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«Вы как девочка 16 лет»: поклонники Анны Хилькевич обсуждают ее стройную фигуру на пляжной фотографии с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Хилькевич

Фото: Instagram Анны Хилькевич

33-летняя Анна Хилькевич вызывает восхищение и зависть, публикуя фотографии с отдыха.

«Эмпатия невероятно важна. И если ее не начинать развивать с раннего возраста, дальше будет только сложнее. В нашем с вами детстве многие родители пренебрегали чувствами детей, ставя дисциплину (в самом широком понятии этого слова) во главу всего... а чувство детской ревности очень непростое, оно достаточно часто замещается каким-то другим чувством. И многие родители не всегда могут распознать, что вспышка капризов и изменения в поведении старшего ребенка связана именно с появлением нового члена семьи», — поделилась актриса размышлениями о материнстве и воспитании детей.

«Какие ж вы милахи», «Какие сладючие девчонки все три», «Старшая красотка, а младшая прям солнышко так мило сидит на ней купальник», «Машенька тоже ножки вон как поставила😊😃... как классно две дочери и так похожи», «Как приятно смотреть на счастливую маму и детей счастья вам», — комментируют поклонники актрисы.

Но, судя по отзывам, подписчиков больше привлекла ее стройная фигура на фото.

«Какая стройняшечка», «Вы как девочка 16 лет», «Красавица. Фигура прям шик😍😍. Как можно добиться такой фигуры», «Анна, какой вес у Вас?», «Анюта, как тебе удалось прийти в форму так быстро после вторых родов?», «Анна, какой у вас режим в питании?», «Аня а ты как ты такая стройная как будто не родила воопше. Поделись пожалуйста секретами», — обсуждают и просят поделиться секретом одни.

«Беременна??», «Вы беременны?😍», «Пора за 3 baby)», — ждут хороших новостей другие.

Судя по тому, как часто в постах и «сториз» Анны Хилькевич появляются отчеты из фитнес-клуба, и каким серьезным нагрузкам, в том числе прыжкам, подвергает ее тренер, эта радость преждевременна. Но, кто знает, может быть, у пары уже есть план?

Фото и видео: instagram

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