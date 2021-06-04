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Вторая беременность Меган Маркл протекает гораздо тяжелее, чем первая

В семье принца Гарри и его жены Меган Маркл в скором времени ожидается пополнение. Герцог и герцогиня Сасскекские предвкушают появление на свет второго малыша, на этот раз они станут родителями дочки, а в мае 2019 года у них родился сын - Арчи. Королевское семейство утверждает, что беременность протекает нормально и они наслаждаются моментом, однако многие считают, что особое положение приносит не только счастье Меган и ее супругу.

Как сообщают источники британского издания In Touch, на этот раз у бывшей актрисы более тяжелая беременность. «Меган не спала, у нее была сильная тошнота, и ей пришлось отменить пару профессиональных обязательств», — пояснили журналисты. Стало известно, что пара обратилась за помощью к медикам, и Меган прошла полное медицинское обследование, которое не показало никаких отклонений и серьезных проблем со здоровьем у матери и ребенка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл во время первой беременности 05.03.19

Фото: picture-alliance.com

Вынашивать ребенка Меган Маркл осталось недолго и все семейство ждет встречи с девочкой, в том числе и ее брат. «Арчи не может дождаться встречи со своей маленькой сестренкой и любит класть руку на животик своей мамочки и чувствовать, как ребенок двигается. Он такой заботливый, умный, любящий маленький мальчик и очень развит для своего возраста», — отзываются о нем родители.

Прежде чем забеременеть вторым ребенком Меган перенесла выкидыш. «Потерять ребенка-значит нести почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором говорят немногие», — писала она тогда.

Фото: Globallook, picture-alliance.com

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