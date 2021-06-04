Вторая беременность Меган Маркл протекает гораздо тяжелее, чем первая

Вынашивать ребенка Меган Маркл осталось недолго и все семейство ждет встречи с девочкой, в том числе и ее брат. «Арчи не может дождаться встречи со своей маленькой сестренкой и любит класть руку на животик своей мамочки и чувствовать, как ребенок двигается. Он такой заботливый, умный, любящий маленький мальчик и очень развит для своего возраста», — отзываются о нем родители.

Прежде чем забеременеть вторым ребенком Меган перенесла выкидыш. «Потерять ребенка-значит нести почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором говорят немногие», — писала она тогда.