Вторая беременность Меган Маркл протекает гораздо тяжелее, чем первая
Как сообщают источники британского издания In Touch, на этот раз у бывшей актрисы более тяжелая беременность. «Меган не спала, у нее была сильная тошнота, и ей пришлось отменить пару профессиональных обязательств», — пояснили журналисты. Стало известно, что пара обратилась за помощью к медикам, и Меган прошла полное медицинское обследование, которое не показало никаких отклонений и серьезных проблем со здоровьем у матери и ребенка.
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Фото: picture-alliance.com
Вынашивать ребенка Меган Маркл осталось недолго и все семейство ждет встречи с девочкой, в том числе и ее брат. «Арчи не может дождаться встречи со своей маленькой сестренкой и любит класть руку на животик своей мамочки и чувствовать, как ребенок двигается. Он такой заботливый, умный, любящий маленький мальчик и очень развит для своего возраста», — отзываются о нем родители.
Прежде чем забеременеть вторым ребенком Меган перенесла выкидыш. «Потерять ребенка-значит нести почти невыносимое горе, которое испытывают многие, но о котором говорят немногие», — писала она тогда.
Фото: Globallook, picture-alliance.com
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