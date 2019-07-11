«Вся светится»: недавно ставшая матерью Тина Кунаки поделилась фото без макияжа

Тина поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram нежным снимком, на котором она в белой блузке и с сумочкой из змеиной кожи позирует перед фотокамерой.
Несмотря на сложности первых месяцев материнства, на снимке супруга Венсана Касселя выглядит блистательно: безупречная, будто светящаяся изнутри кожа, ни следа усталости на лице, как, впрочем, и ни грамма макияжа. Брови идеально уложены, а волосы выпрямлены и собраны в гладкую прическу.
Поклонники модели единодушно рассыпались в комплиментах: «О боже, как ты красива!», «Настоящая леди», «Необыкновенно прекрасная мамочка», «Шикарна», «Богиня!», «Материнство раскрыло новые грани вашей красоты» – это лишь немногие из восторженных отзывов.
Единственное, что на снимке подверглось нареканию со стороны некоторых пользователей, – белая сумочка. Защитники животных осторожно высказались, что неплохо бы отказаться от использования натуральной кожи в пользу эко-вариантов, ведь «змеям и так тяжело живется».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!