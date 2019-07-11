«Вся светится»: недавно ставшая матерью Тина Кунаки поделилась фото без макияжа

Несмотря на сложности первых месяцев материнства, на снимке супруга Венсана Касселя выглядит блистательно: безупречная, будто светящаяся изнутри кожа, ни следа усталости на лице, как, впрочем, и ни грамма макияжа. Брови идеально уложены, а волосы выпрямлены и собраны в гладкую прическу.

Поклонники модели единодушно рассыпались в комплиментах: «О боже, как ты красива!», «Настоящая леди», «Необыкновенно прекрасная мамочка», «Шикарна», «Богиня!», «Материнство раскрыло новые грани вашей красоты» – это лишь немногие из восторженных отзывов.