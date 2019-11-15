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«Вставить их было большой ошибкой»: звезда реалити-шоу заявила, что увеличение груди подорвало ее здоровье

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Звезда популярного реалили-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси», 57-летняя Даниэль Стауб, рассказала, что удалила грудные импланты, потому что они стали причиной целого комплекса проблем со здоровьем и причиняли ей постоянную боль.

Стауб в интервью журналу People призналась, что впервые увеличила грудь в далеком 1992 году, а спустя 10 лет перенесла несколько повторных операций. Последнюю, пятую по счету операцию она сделала в 2009 году, перед стартом второго сезона реалити, в котором она снималась. Тогда она заменила старые импланты на новые, большего размера. «В 2009 году я находилась под пристальным вниманием журналистов и поклонников реалити-шоу, и все говорили о моем теле и моей груди, потому я решила, что мне нужны новые, еще бОльшие сиськи, – пояснила Даниэль Стауб, – ведь критические замечания людей больно били по моей самооценке».

Операция прошла успешно, но в течение следующих 10 лет ее здоровье неуклонно ухудшалось. Звезда мучилась от резких перепадов температуры, испытывала хроническую усталость и боль во всем теле, у нее обнаружилось аутоимунное заболевание, однако врачи не могли объяснить, в чем причина ее состояния. Тогда она поискала информацию в Интернете, и ее симптомы совпали с так называемой болезнью грудных имплантов, от которой страдают тысячи женщин, увеличивших грудь, но которую официально не признают специалисты.

«С 2009 года я ни разу не чувствовала себя хорошо. В груди постоянно ощущался холод и онемение, кожа вокруг нее истончилась, а температура тела периодически была экстремально низкой. Я совсем не наслаждалась новым роскошным бюстом», – заявила знаменитость. В итоге спустя 10 лет Даниэль решила избавиться от имплантов, потому что пришла к выводу, что именно они – причина ее плохого самочувствия. Пластический хирург, который делал ей операцию, заявил, что у Штрауб было аномально большое количество рубцовой ткани, деформация груди, а один из ее имплантов разорвался, что и вызывало боль. В итоге специалисту пришлось вынуть из нее весь силикон и удалить последствия предыдущих неудачных операций.

После того как Штрауб восстановилась после операции, ее самочувствие улучшилось, и теперь говорит, что очень сожалеет о том, что когда-то вообще приняла решение увеличить грудь, а импланты назвала «самой большой ошибкой, которую когда-либо делала в жизни».

Фото: Instagram

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