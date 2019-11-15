«Вставить их было большой ошибкой»: звезда реалити-шоу заявила, что увеличение груди подорвало ее здоровье

Стауб в интервью журналу People призналась, что впервые увеличила грудь в далеком 1992 году, а спустя 10 лет перенесла несколько повторных операций. Последнюю, пятую по счету операцию она сделала в 2009 году, перед стартом второго сезона реалити, в котором она снималась. Тогда она заменила старые импланты на новые, большего размера. «В 2009 году я находилась под пристальным вниманием журналистов и поклонников реалити-шоу, и все говорили о моем теле и моей груди, потому я решила, что мне нужны новые, еще бОльшие сиськи, – пояснила Даниэль Стауб, – ведь критические замечания людей больно били по моей самооценке».

Операция прошла успешно, но в течение следующих 10 лет ее здоровье неуклонно ухудшалось. Звезда мучилась от резких перепадов температуры, испытывала хроническую усталость и боль во всем теле, у нее обнаружилось аутоимунное заболевание, однако врачи не могли объяснить, в чем причина ее состояния. Тогда она поискала информацию в Интернете, и ее симптомы совпали с так называемой болезнью грудных имплантов, от которой страдают тысячи женщин, увеличивших грудь, но которую официально не признают специалисты.