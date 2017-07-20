32-летняя Лена Темникова поделилась рецептом красоты

Яркой внешности популярной певицы Лены Темниковой завидуют многие. Уставшая от постоянных упреков звезда решила раз и навсегда расставить все точки над «i». «Делаю этот пост, начитавшись комментариев на тему "что она с собой сделала"», — возмутилась она.

«Мне 32 года и я впервые сделала процедуры по уходу за носогубными складками и биоревитализацию. Я всегда гордилась тем, что ни губы, ни филеры не "делала". Все свое. И буду настаивать что все как природа придумала всегда лучше», — пояснила Лена.

Противница серьезных вмешательств в красоту не осуждает своих подруг: «(Губы) не качала и не стану. Ибо, это чаще всего некрасиво. Но никого не осуждаю. Каждый сам решат, как ему лучше».

Темникова — частый гость косметолога. Мало кому известно, что певица давно борется с акне, регулярно делает карбоновый пилинг.

Иногда подписчикам ее блога в Instagram бывает сложно узнать звезду, но все дело — исключительно в количестве косметики, позах, образах.

presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation
presentation

Фото из Instagram Елены Темниковой

1/3

Также в дни, когда приходится долго носить макияж, Лена делает маски.

«Рецепт красоты в сияющих глазах. В влюбленности. В умении быть счастливым. И в хорошем грамотном косметологе. Который будет заботиться о вашей коже. А если стараться быть добрее, дольше не постареем. Я это точно знаю», — уверена звезда.

А как относитесь вы к пластическим операциям?

Фото: globallookpress.com, instagram.com