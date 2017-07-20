32-летняя Лена Темникова поделилась рецептом красоты

Яркой внешности популярной певицы Лены Темниковой завидуют многие. Уставшая от постоянных упреков звезда решила раз и навсегда расставить все точки над «i». «Делаю этот пост, начитавшись комментариев на тему "что она с собой сделала"», — возмутилась она. «Мне 32 года и я впервые сделала процедуры по уходу за носогубными складками и биоревитализацию. Я всегда гордилась тем, что ни губы, ни филеры не "делала". Все свое. И буду настаивать что все как природа придумала всегда лучше», — пояснила Лена.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Июл 24 2017 в 7:45 PDT

Противница серьезных вмешательств в красоту не осуждает своих подруг: «(Губы) не качала и не стану. Ибо, это чаще всего некрасиво. Но никого не осуждаю. Каждый сам решат, как ему лучше». Темникова — частый гость косметолога. Мало кому известно, что певица давно борется с акне, регулярно делает карбоновый пилинг.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Июл 20 2017 в 3:59 PDT

Иногда подписчикам ее блога в Instagram бывает сложно узнать звезду, но все дело — исключительно в количестве косметики, позах, образах.

Фото из Instagram Елены Темниковой 1 / 3