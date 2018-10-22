«Все свое, фото без ретуши»: Вера Брежнева раскрыла простой секрет стройности после тридцати

Поклонники популярной певицы Веры Брежневой знают, что молодая женщина по примеру своей мамы практически всю жизнь ведет здоровый образ жизни. Это позволяет ей всегда быть в форме. Сегодня артистка поделилась фотографией своего «тыла» и рассказала, как поддерживает идеальную фигуру после тридцати. «Попа своя, волосы свои, фото без ретуши», — подчеркнула она.

«Мне 36 лет. Я мама 2х детей. Работающая мама. Много работающая. Да, после 30ти (в моем случае после 32х) действительно стало сложнее держать форму. И здесь не идет речь о "генах", "широкая кость/таз". Мы просто с возрастом меняемся. Гормональный фон, отношение к себе, пищеварение. Но меняемся мы все. А выглядим по-разному. И вот один из ответов я нашла "на поверхности", просто натыкаюсь на посты в инстаграм, где вы выклалываете, что вы едите. Вывод напросился сам», — написала она в своем «дневнике».

«Возьму один из самых важных приемов пищи (для поддержания желаемых форм) УЖИН. У большинства девушек (вас) на ужин — углеводы. Паста, запеканка, картофель, хлеб... И тд. (про пирожные и сладости я вообще молчу). А теперь правду... вечерние углеводы — самые вредные, самые опасные для фигуры и качества кожи. Я уже даже не говорю о том, что углеводы вообще изначально должны быть правильные и полезные (Google вам в помощь), но даже они — не на ужин. Время переработки углеводов в энергию заканчивается в 15.00. После этого они перерабатываются в лишний вес, целлюлит, дряблость кожи», — объяснила артистка.

«После 15.00 я не ем углеводы (фрукты и сухофрукты входят туда же). Форму мне поддерживать легче благодаря этому постоянному закону (даже на банкетах, праздниках). Что ем? Белок — растительный, животный: бобовые (горох, нут, чечевица, фасоль), рыба белая, морепродукты, птица (курица, индейка, перепелка). Обязательная часть ужина — термически обработанные овощи (на пару, на гриле, тушеные, печеные). Растительный белок и животный не объединяю. Или-или. Попробуйте. Понаблюдайте. За формами в том числе. Ой, я же забыла напомнить — ужин за 4 часа до сна)) Чтобы ночью организм восстанавливался, а не переваривал пищу», — поделилась своим правилом Вера.