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«Все становятся одинаковыми»: 37-летняя Вера Брежнева раскритиковала современные стандарты красоты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram-дневник Веры Брежневой (vbdiary)
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Вера Брежнева рассказала, что не сразу смогла принять свою внешность.

Бывшую участницу группы «ВИА Гра» Веру Брежневу не раз признавали самой красивой и сексуальной блондинкой страны, но осознание своей привлекательности пришло к певице не сразу. «Сейчас мне 37 лет (1982 г) и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой», — призналась Вера в своем блоге.

Стандарты красоты, которым все стараются следовать, артистка считает вредными: «Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими, какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня...»

Нарощенные ресницы, ботокс и прочие уловки, к которым прибегают современные красавицы, Вера не признает: «Я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде. И главное — все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту».

«Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала , может и мне что то с собой сделать.... даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу обьяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет», — призналась она.

«На фото я не грустная. Уставшая. Концерт — это колоссальная отдача сил и энергии. Кто был — тот знает) И времени восстанавливаться почти нет», — пояснила она.

Несмотря на плотный график, артистка старается находить время на спорт, ведь именно его она считает основой красоты и здоровья.

Больше информации о Вере Брежневой можно найти здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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