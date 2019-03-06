«Все становятся одинаковыми»: 37-летняя Вера Брежнева раскритиковала современные стандарты красоты

Бывшую участницу группы «ВИА Гра» Веру Брежневу не раз признавали самой красивой и сексуальной блондинкой страны, но осознание своей привлекательности пришло к певице не сразу. «Сейчас мне 37 лет (1982 г) и я себе нравлюсь. Да, это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой», — призналась Вера в своем блоге.

Стандарты красоты, которым все стараются следовать, артистка считает вредными: «Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими, какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня...»

Нарощенные ресницы, ботокс и прочие уловки, к которым прибегают современные красавицы, Вера не признает: «Я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций — дань странной моде. И главное — все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту».

«Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала , может и мне что то с собой сделать.... даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу обьяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет», — призналась она.