Интернет-пользователи с завидной регулярностью «уличают» Ксению Собчак в пластических операциях и хирургическом вмешательстве во внешность. Телеведущая поделилась в блоге новым фото, под которым откровенно призналась, как поддерживает свою красоту: «Каждому - свой выбор. Никого не осуждаю, но на мой вкус лучше потратить деньги на классного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры ,которые потом обвиснут((( ну и да - лично я против татуировок. Они неизбежно устареют. Лучшая аппаратная косметология, классный косметолог, идеальный визажист, ну и любимая мною плазма-терапия! Все натурально, и никакого силикона😉». «Давно ли?. А как же те филлеры и ботокс, и силикон в губки, которые ранее были вколоты? Рассосались как память о них?», «Ещё выставленный свет и фильтры ... ничего лишнего», «Вау! Очень красивая вы, Ксения. Я тоже за натуральное старение. И в почти 40 выгляжу на 32/35», «А я и к косметологам не хожу .В 45 сметанкой мазюкаюсь)) 🤪😂😀», «Йес, лучше тратить именно на спорт и косметику, а не на силикон, который таки обвиснет, 💯 %. Выглядите хорошо на этом фото. Так держать», «Совершенно согласна! Ксения красотка!», «Ксения, вы как дорогой коньяк. С годами все лучше и краше!», «Спасибо, Ксения, за то, что остаётесь собой ☺️», «Все равно хороша,красота не в кукольности.... а в естественности!» — комментируют подписчики.А вы согласны с Ксенией Собчак? Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!