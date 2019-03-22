«Все на одно лицо»: Наталья Подольская показала фото с мамой и сестрами

В эту пятницу, 22 марта, Наталья Подольская поздравила маму с днем рождения. «Сегодня день рождения у МОЕЙ МАМЫ! Нас у нее 3е, но я всегда утверждала, что МАМА — МОЯ! Благодаря именно маме я — певица! Это она разглядела, почувствовала и приложила все усилия для исполнения моей мечты! Каждый раз благодарю мамочку за это! Мама всегда была самой доброй и ласковой мамой на свете! А сейчас Мамочка очень богатая! Целых 3 внучки и один внучок!!!! Мамочка! Будь пожалуйста здорова! Это главное пожелание для тебя! Бесконечно люблю», — написала она в блоге.

В честь этого дня популярная певица опубликовала фото из семейного архива. «Мы версия 2012. Танюша, Юля, я и мамуля», — пояснила она.