«Все моложе и моложе»: 47-летняя Лера Кудрявцева сделала прическу с хвостиками и помолодела на несколько лет

«Ах, хороша! Все моложе и моложе», «Вы на отдыхе аж помолодели на 10 лет!!!», «А вам подходит спортивный стиль», «Девочка прям», «Такая девочка- припевочка», «Куколка Барби!!!!», «Красивая девченка», «Шикарная девушка», «Ну хороша, что еще сказать!!!», «Классно выглядите», «Без косметики очень хорошо», — обсуждают они.

Не обошлось и без критики: «Конечно все супер, но 2 хвостика это перебор», «Нос изменился у Леры, вроде тонкий был раньше».

В свободное от работы время звезда выбирает комфортный спортивный стиль. На съемках же чаще всего надевает элегантную классику. Какой вариант больше нравится вам?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram