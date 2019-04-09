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Все еще прекрасна? Как сегодня выглядит звезда «Анжелики» Мишель Мерсье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Роль Анжелики сделали Мерсье звездой мирового уровня

Фото: Global Look press
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80-летняя актриса регулярно посещает светские мероприятия и с удовольствием позирует фотографам.

Французскую актрису Мишель Мерсье во всем мире знают прежде всего по роли в легендарной «Анжелике». Несмотря на то, что фильмография Мерсье насчитывает почти семь десятков картин, она ассоциируется прежде всего с образом роковой рыжеволосой красавицы.

Первый из четырех фильмов историко-авантюрной серии по романам Анн и Серж Голон вышел на экраны в 1965 году. И 26-летняя большеглазая красавица разбила сердца миллионов поклонников по всему миру и стала признанным секс-символом. После «Анжелики» Мишель снялась в фильмах, где ее партнерами были Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди и другие легенды кинематографа. В свое время Мишель Мерсье была и блондинкой, и брюнеткой. И каждый образ шел ей, но всегда неизменным оставалась ее красота при минимуме косметики.

Сегодня 80-летняя актриса – частый гость на кинофестивалях по всему миру. Уже несколько лет Мишель Мерсье блондинка. Сейчас она носит яркий макияж, много аксессуаров и бижутерии. Как и ее коллега по цеху Брижит Бардо, Мерсье - не фанатка пластической хирургии и предпочитает стареть с достоинством. Даже если актриса и прибегала к помощи косметических процедур или обращалась за помощью к хирургам, то это не заметно. Она по-прежнему эффектно выглядит и притягивает взгляды.

А вы согласны, что Мишель Мерсье по-своему красива?

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Yan Maisani / Fdc, Robert Poulain, k09, imago stock&people, Keystone Pictures USA, Natalya Loginova, Photoagency Interpress/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Entrée libre

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