«Все еще блондинка»: Как сегодня выглядит София Кэпвэлл из легендарной «Санта-Барбары»

В ней гармонично сочетались актерский талант и красота. На телевидении Джудит МакКонелл дебютировала после победы в конкурсе «Мисс Пенсильвания 1965» и участия в конкурсе «Мисс Америка». А после ей открылась и дорога в кино.

В жизни актриса выглядит также эффектно, как и на экране. Особое впечатление всегда производит ее открытая улыбка. Она украшает и в молодости, и в зрелые годы. Джудит по-прежнему не изменяет светлому оттенку волос и короткой стрижке. В свои 75 актриса блистает натуральной красотой, выглядит свежо и ухоженно.