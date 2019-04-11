«Все еще блондинка»: Как сегодня выглядит София Кэпвэлл из легендарной «Санта-Барбары»

Джудит МакКонелл в России знают больше как Софию Кэпвэлл – главную героиню культовой мыльной оперы «Санта-Барбара». В нашей стране сериал начали показывать не с первой серии, но, даже пропустив начало, зрители быстро полюбили фильм, в котором показывали красивую жизнь красивых людей. В России сериал смотрели десять лет с 1992 по 2002 год.
Сюжет крутился вокруг четырех богатых семейств, а главная сюжетная линия повествовала о семье Кэпвэллов. Зрители замирали, наблюдая за любовными интригами, и восхищались красотой действующих лиц.
Одной из самых ярких актрис, сыгравших в «Санта-Барбаре» стала Джудит МакКонелл – София Кэпвэлл. Каждый раз, появляясь на экране, она была неизменно красива: эффектная блондинка с идеальной укладкой, модным макияжем и изысканными аксессуарами. Образ Джудит стал иконой стиля 1980-1990-х.
В ней гармонично сочетались актерский талант и красота. На телевидении Джудит МакКонелл дебютировала после победы в конкурсе «Мисс Пенсильвания 1965» и участия в конкурсе «Мисс Америка». А после ей открылась и дорога в кино.
В жизни актриса выглядит также эффектно, как и на экране. Особое впечатление всегда производит ее открытая улыбка. Она украшает и в молодости, и в зрелые годы. Джудит по-прежнему не изменяет светлому оттенку волос и короткой стрижке. В свои 75 актриса блистает натуральной красотой, выглядит свежо и ухоженно.
Несмотря на то, что пик ее славы пришелся именно на время «Санта-Барбары», МакКонелл много снимается – в основном в сериалах.
В отличие от своих экранных героинь, Джудит замужем не была. Когда актрисе исполнилось уже 46 лет, у нее появилась дочь Гвендолин, но девочку родила суррогатная мать.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: judithmcconnell.com, Getty images
Видео: youtube.com/ Salviz, SovaSB