Как получить идеальные брови: секрет визажиста, который работает

Чтобы овладеть этим искусством и обзавестись идеальными бровями, вам понадобятся линейка, карандаш для бровей, прозрачный гель и пинцет. Шаг 1: сначала возьмите линейку, совместите ее с ямочкой, которую образует крыло носа, и внутренним уголком глаза. Отметьте точку карандашом – это будет начало брови. Шаг 2: расположите линейку по диагонали от крыла носа. Линия должна проходить через зрачок глаза, когда вы смотрите прямо перед собой. Отметьте карандашом вторую точку – это будет высшее место брови. Шаг 3: при помощи линейки проведите воображаемую линию от крыла носа к внешнему уголку глаза – это будет место, где ваша бровь закончится. Теперь нанесите прозрачный гель для бровей, чтобы закрепить волоски на месте. При помощи пинцета удалите лишнее, чтобы дуга была идеальной.

Фото: depositphotos

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