Все, что нужно знать о ботоксе, перед тем как решиться на него

Несмотря на противоречивые мнения, как сообщает онлайн-издание Daily Mail, ботокс и косметические инъекции в целом никоим образом не становятся менее востребованными. При этом, естественно, у всех желающих прибегнуть к нему, возникает масса вопросов. Так, в частности, стоит помнить, что ботокс – это просто торговая марка ботулического токсина типа А, однако существуют и другие препараты схожего действия, среди которых ксеомин, диспорт и другие. Используются они в качестве миорелаксанта, для предотвращения образования морщин, как динамических, так и статических, а также для профилактики их появления. Кроме того, ботокс применяется для лечения гипергидроза, гипертонуса мышц шеи и жевательных мышц, скрежета зубами, также он может помочь при хронических мигренях.

Инъекции ботулотоксина блокируют определенные химические сигналы, исходящие от нервов, которые заставляют мышцы сокращаться. Чаще всего это его свойство используется для временного расслабления лицевых мышц, вызывающих появление морщин на лбу и гусиных лапок. Нет определенного возраста, когда нужно начинать применять препарат, он используется по необходимости. Единственное ограничение – 18 лет. Реабилитационный период после применения ботокса минимальный, признаки его применения исчезнут к моменту ухода пациента из клиники, синяки и припухлости образуются крайне редко. Первые результаты видны сразу, а максимальные проявляются через две недели.