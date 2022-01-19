Вросшие волосы больше не будут беспокоить, если следовать простым правилам
Самые распространенные жалобы после бритья, а сегодня мы говорим именно о нем, — зуд, покраснения и вросшие волосы. Последние появляются, когда острые, свежевыбритые волоски прокалывают кожу рядом и врастают в нее. Кожа немедленно реагирует на это безобразие покраснением и зудом.
Первым делом стоит обратить внимание на инструмент — бритву, которой вы пользуетесь. Пожалуйста, не используйте заржавевшие и тупые лезвия, это не только неэффективно, но и травмоопасно. Чем больше лезвий у бритвы, тем меньшее количество раз вам придется проводить по волоскам.
Перед самой процедурой казни волосюшек стоит подготовить кожу. Достаточно 10 минут в теплом душе, чтобы смягчить поверхность кожи. Многие рекомендуют воспользоваться скрабом, чтобы отшелушить ороговевшие частички. Пожалуйста, используйте продукты с адекватным размером скрабирующих частиц, чтобы именно отшелушить, а не стереть весь кожный покров.
Используйте для бритья крем, пену или любое другое средство, которое улучшает скольжение бритвы по вашей коже. Раздражение будет меньше, а значит, и зуд не даст о себе знать.
После бритья нанесите увлажняющий крем. Его ключевыми критериями должны быть отсутствие запаха и спирта. Он поможет зафиксировать влагу и не допустит пересушивания.
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