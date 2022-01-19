passion.ru
1 мин.

Вросшие волосы больше не будут беспокоить, если следовать простым правилам

Иногда хочется просто человеческого: чтобы волосы росли только там, где им рады. А пока некоторым приходится убирать нежелательную растительность с разных участков тела. И да, наличие волос на ногах, руках, спине и вообще где угодно никак не обязывает вас их удалять. Это вопрос исключительно ваших личных предпочтений и комфорта. Ну а если вам все-таки хочется это сделать, то изучите инструкцию, как избавиться от дискомфорта и вросших волос.
Вросшие волосы больше не будут беспокоить, если следовать простым правилам

Самые распространенные жалобы после бритья, а сегодня мы говорим именно о нем, — зуд, покраснения и вросшие волосы. Последние появляются, когда острые, свежевыбритые волоски прокалывают кожу рядом и врастают в нее. Кожа немедленно реагирует на это безобразие покраснением и зудом.

  • Первым делом стоит обратить внимание на инструмент — бритву, которой вы пользуетесь. Пожалуйста, не используйте заржавевшие и тупые лезвия, это не только неэффективно, но и травмоопасно. Чем больше лезвий у бритвы, тем меньшее количество раз вам придется проводить по волоскам.

  • Перед самой процедурой казни волосюшек стоит подготовить кожу. Достаточно 10 минут в теплом душе, чтобы смягчить поверхность кожи. Многие рекомендуют воспользоваться скрабом, чтобы отшелушить ороговевшие частички. Пожалуйста, используйте продукты с адекватным размером скрабирующих частиц, чтобы именно отшелушить, а не стереть весь кожный покров.

  • Используйте для бритья крем, пену или любое другое средство, которое улучшает скольжение бритвы по вашей коже. Раздражение будет меньше, а значит, и зуд не даст о себе знать.

  • После бритья нанесите увлажняющий крем. Его ключевыми критериями должны быть отсутствие запаха и спирта. Он поможет зафиксировать влагу и не допустит пересушивания.

Фото: freepik.com

Источник: Cosmopolitan
Новости партнеров
О чем говорят