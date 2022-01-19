Сегодня в 13:25 1 мин.

Вросшие волосы больше не будут беспокоить, если следовать простым правилам

Иногда хочется просто человеческого: чтобы волосы росли только там, где им рады. А пока некоторым приходится убирать нежелательную растительность с разных участков тела. И да, наличие волос на ногах, руках, спине и вообще где угодно никак не обязывает вас их удалять. Это вопрос исключительно ваших личных предпочтений и комфорта. Ну а если вам все-таки хочется это сделать, то изучите инструкцию, как избавиться от дискомфорта и вросших волос.