Время сохранять молодость: в каком возрасте делать первую пластику
Первые возрастные изменения кожи можно заметить в 25 лет, предупреждает эксперт. Это могут быть мимические морщины на лбу, вокруг глаз и на щеках. Данным проявлениям подвержены девушки, у которых от природы заложен гиперэластоз тканей, то есть в них присутствует малое количество удерживающих и уплотняющих коллагеновых волокон и большое — эластических волокон, способствующих растяжению кожи.
По словам Ксении Авдошенко, если в 25 лет девушку уже беспокоят жировые грыжи, мешки под глазами или избыток кожи верхних век, можно смело задумываться о пластике. Распространенное мнение о том, что омолаживающие операции подходят только женщинам за 50, ошибочно.
«К 33-35 годам у подавляющего большинства женщин появляются избытки и складочки кожи на верхнем веке или даже начинают контурироваться внутренние жировые грыжи. Именно в этом возрасте к хирургу обращаются за блефаропластикой. Дополнительно к этому пациенток, как правило, начинает беспокоить, опущение бровей, и к блефаропластике присоединяется такая малоинвазивная операция, как эндоскопический лифтинг лба и бровей», — сообщила специалист. Она также отметила в беседе с «Лентой.ру», что такого комплекса операций обычно хватает до 40-45 лет.
Плюс ко всему не надо ждать 50 лет и при раннем старении, которое вызвано преждевременным наступлением климакса. Дело в том, что в это время снижается уровень женских половых гормонов, из-за чего начинают прогрессировать процессы старения. Чем раньше сделана операция, тем качественнее эффект омоложения, заключила Ксения Авдошенко.
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