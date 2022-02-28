Время сохранять молодость: в каком возрасте делать первую пластику

Первые возрастные изменения кожи можно заметить в 25 лет, предупреждает эксперт. Это могут быть мимические морщины на лбу, вокруг глаз и на щеках. Данным проявлениям подвержены девушки, у которых от природы заложен гиперэластоз тканей, то есть в них присутствует малое количество удерживающих и уплотняющих коллагеновых волокон и большое — эластических волокон, способствующих растяжению кожи.

По словам Ксении Авдошенко, если в 25 лет девушку уже беспокоят жировые грыжи, мешки под глазами или избыток кожи верхних век, можно смело задумываться о пластике. Распространенное мнение о том, что омолаживающие операции подходят только женщинам за 50, ошибочно.