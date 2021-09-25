Вредно ли мыть голову каждый день и сушить волосы феном: мастер ответила на популярные бьюти-вопросы
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Фото: Depositphotos
Резкий рост на уходовые средства подтвердила также компания Lamoda. За последний год спрос на ухаживающую косметику значительно вырос.
1. Сушка волос феном Эксперт Елена Коростелева уверена, что волосы можно сушить искусственным образом. Каждую прядь лучше всего протягивать на брашинге, а поток воздуха направлять сверху вниз, чтобы не травмировать кутикулу волоса. О необходимости использования термозащитных средств, к сожалению, знают немногие. Но это необходимо для сохранения здоровья волос. Если вы хотите более получить более блестящий результат от использования фена, то Елена рекомендует вытянуть брашингом с холодным воздухом полностью сухие волосы.
2. Правильное использование сухого шампуня Эксперт СберУслуги рассказала, что сухой шампунь нужно использовать в зависимости от желаемого результата. Для долгого сохранения укладки используйте его на чисто вымытые волосы. А если нет возможности помыть голову, то сухой шампунь также можно использовать и на грязную кожу.
Фото: Depositphotos
3. Расчесывание влажных волос Несмотря на запреты многих стилистов, влажные волосы можно расчесывать, считает Елена. Но для этого нужно использовать только расческу или щетку с крупным гребнем, чтобы она не «рвала» волосы.
4. Правда ли, что волосы пачкаются быстрее, если их часто мыть Так происходит из-за того, что кожа вырабатывает защитный секрет. Поэтому, чем быстрее мы его смываем, тем быстрее он вырабатывается вновь. При необходимости часто мыть голову лучше всего использовать безсульфатные шампуни или с низким PH.
5. Необходимость частой стрижки, для быстрого роста волос Стрижка волос необходима в первую очередь для поврежденных концов. Без нее волосы имеют свойство обламываться и может казаться, что их длина не меняется. Но волосы растут независимо от этого – у кого-то быстрее, у кого-то медленнее.
Фото: Depositphotos
Среди самых популярных средств по уходу за волосами, по данным онлайн-магазина Lamoda оказались эмульсии, на них спрос вырос в 4 раза. А также эликсиры (на них в 3,5 раза), сыворотки, флюиды и наборы по уходу за волосами.
Самыми покупаемыми брендами оказались Ollin, L'Oreal Paris и Estel. А среди продуктов для укладки одержали лидирующие позиции Tangle Teezer, L'Oreal Professionnel и Morgans. В 2,3 раза также увеличился спрос на приборы для укладки, в топе оказалась продукция бренда Dyson.
Через приложение СберУслуги каждый может подобрать себе правильного специалиста по уходу за волосами. Клиент сам указывает удобное время и дату, а сервис предлагает проверенных банком по Сбер ID исполнителей. Оплата также происходит безналично в приложении, по итогу покупки услуги выдается официальный чек.
Фото: Depositphotos