Вредно ли мыть голову каждый день и сушить волосы феном: мастер ответила на популярные бьюти-вопросы

Резкий рост на уходовые средства подтвердила также компания Lamoda. За последний год спрос на ухаживающую косметику значительно вырос.

1. Сушка волос феном Эксперт Елена Коростелева уверена, что волосы можно сушить искусственным образом. Каждую прядь лучше всего протягивать на брашинге, а поток воздуха направлять сверху вниз, чтобы не травмировать кутикулу волоса. О необходимости использования термозащитных средств, к сожалению, знают немногие. Но это необходимо для сохранения здоровья волос. Если вы хотите более получить более блестящий результат от использования фена, то Елена рекомендует вытянуть брашингом с холодным воздухом полностью сухие волосы.

2. Правильное использование сухого шампуня Эксперт СберУслуги рассказала, что сухой шампунь нужно использовать в зависимости от желаемого результата. Для долгого сохранения укладки используйте его на чисто вымытые волосы. А если нет возможности помыть голову, то сухой шампунь также можно использовать и на грязную кожу.