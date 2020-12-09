Врачи вычислили звезд с идеальными ягодицами — и среди них нет Ким Кардашьян

И хотя это соотношение использовалось Леонардо Да Винчи для определения идеального мужского тела в его знаменитой работе «Витрувианский человек», на самом деле «золотое сечение» можно применить ко всему. Его идея состоит в том, что чем ближе пропорции лица, частей тела или комнаты к числу 1,62, тем красивее и гармоничнее они смотрятся. С этой точки зрения зад Аманды Холден просто идеален – его пропорции вписываются в 3:2:3. Фрати считает, что у британской звезды потрясающие данные для ее возраста: «Ее грудь выглядит естественно, как и ягодицы, и на протяжении многих лет она удерживает вес. В целом Аманда выглядит очень женственно, а способствуют сохранению ее молодости йога и бег, которые она очень любит».Точно такими же пропорциями ягодиц обладают телеведущие Сюзанна Рид и Лаура Тобин, а также знаменитая актриса Мишель Киган.

А вот Ким Кардашьян идеальными пропорциями похвастаться не может: если верить формуле, ее бедра слишком широкие и массивные, потому она достигла лишь соотношения 2:2:3. Не попали в список обладательниц безупречного зада и такие звезды, как Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Фото: Instagram noholdenback

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