Врачи рассказали, как отопление вредит коже

В условиях пандемии люди вынуждены большую часть времени проводить дома. Как уточнил дерматолог Адам Фридман, высокие температуры в ходе отопительного сезона негативно сказываются на кожном покрове.

При низкой влажности в помещениях появляются сухость, краснота, шелушение. Восстановить влажность в доме поможет увлажнитель воздуха. Врач и владелец клиники Cosmedics Росс Перри советует расставить по дому емкости с водой, если нет увлажнителя.