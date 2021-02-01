Врачи рассказали, как отопление вредит коже
В условиях пандемии люди вынуждены большую часть времени проводить дома. Как уточнил дерматолог Адам Фридман, высокие температуры в ходе отопительного сезона негативно сказываются на кожном покрове.
При низкой влажности в помещениях появляются сухость, краснота, шелушение. Восстановить влажность в доме поможет увлажнитель воздуха. Врач и владелец клиники Cosmedics Росс Перри советует расставить по дому емкости с водой, если нет увлажнителя.
Помогут домашние растения, которые чистят воздух в доме и насыщают атмосферу влагой. Перри рекомендует принимать ванную вместо душа. Если льющаяся горячая вода испаряет влагу с кожи, то теплая ванна в течение 15 минут действует иначе. Морская соль удаляет омертвевшие клетки и уменьшает раздражение. Нужно после водных процедур нанести на тело крем или лосьон.
Эксперты советуют выходить на прогулки ежедневно, так как недостаток солнечного света тоже способствует ухудшению качества кожных покровов. Не забывайте проветривать помещения. Вернуть здоровье коже помогает здоровое питание. В рационе обязательно должны быть овощи, так как они борются с вредными токсинами. Надо избегать употребления алкоголя и кофе в больших объемах.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!