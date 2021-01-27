Врачи объяснили, чем опасен популярный тренд на увеличение губ кремом для эрекции
Как сообщило онлайн-издание Metro, в клипе тиктокер нанес на губы крем для усиления мужской силы и оставил его на лице на 7 минут. Сделал он это для того, чтобы сделать рот более пухлым, что и произошло буквально на глазах у изумленных подписчиков. Ощущения, которые он испытал во время бьюти-процедуры, Джерри испытал как покалывающие. По его словам, эту идею он подсмотрел в фильме, названия которого не помнит. Самому Джерри очень понравился эффект. Не остались равнодушными к столь быстрому изменению внешности и его фолловеры. Видео быстро набрало более 3,5 миллионов просмотров.
По истечении 7 минут Мэл решил пойти еще дальше и оставить крем еще на 5 минут, чтобы посмотреть, что произойдет. Однако выдержать так долго он не смог, так как губы начали гореть. Пользователи TikTok отметили в комментариях, что им нравится результат: «Вау, ты будто сделал инъекции, крутой способ», «Скоро этот крем будет распродан», «Мне кажется, что ты просто сделал инъекции в губы и после этого заснял нам концовку», «Такое ощущение, что ты увеличил губы у косметолога и обманываешь нас», «Это вообще безопасно?»
Однако главный врач косметологической клиники Росс Перри заявил, что этот метод контурной пластики попросту небезопасен. «Наносить крем для эрекции на губы, чтобы сделать их более полными, совершенно нелепо и может быть чрезвычайно опасно по ряду причин. Люди, пытающиеся это сделать, могут пострадать от аллергической реакции, волдырей, болезненности и отека. Другие побочные эффекты от впитывания крема по мере его попадания в организм могут вызвать головные боли, проблемы с давлением и с сердцем. Также он может вызвать обострение герпеса, если вы к нему склонны», – заявил он. Эксперт отметил, что и эффект от подобной процедуры временный и продлится в лучшем случае несколько часов.
Фото: depositphotos
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