«Врачи мне сказали готовиться к худшему»: беременная женщина сделала подтяжку живота и едва не умерла

Ситуация осложнилась тем, что выяснилось, что молодая женщина беременна. Врачи не давали никаких прогнозов. Придя в себя, Келли очень боялась дальнейших осложнений и того, что не сможет сохранить ребенка: «Я не думала, что смогу иметь детей после заражения, потому что мне было очень плохо, а инфекция началась не просто в животе, а в пупке. Доктора сказали, что, так как ребенок крепится к пуповине и питается через нее, из-за этого он находится в потенциальной опасности». Врачам удалось остановить заражение до того, как оно успело распространиться на ребенка, но они предупредили, что ей нужно готовиться к худшему, так как пупок может развязаться, до того как ребенок родится. «Каждое утро я просыпаюсь и ощупываю свой живот, чтобы убедиться, что он еще цел», – поясняет Керри, ребенок которой должен появиться на свет в апреле 2020 года.

Сегодня женщина ужасно жалеет, что решилась делать пластическую операцию за границей и доверилась хирургу, которого не знает: «Теперь я ценю свою жизнь здесь и сейчас и живу каждой минутой и просто хочу, чтобы мой ребенок родился здоровым, и тогда я буду очень счастлива».

Фото: facebook

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