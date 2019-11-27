«Врачи мне сказали готовиться к худшему»: беременная женщина сделала подтяжку живота и едва не умерла
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Фото: facebook
Британка поделилась своей историей с онлайн-порталом The Sun UK, что под нож пластического хирурга ее привело стремление к совершенству, которое навязывалось через Instagram, она думала, что абдоминопластика – это лучшая инвестиция в себя, а оказалось ровно наоборот: «Я преуспела в бизнесе, многого добилась, была одинока, у меня была собственная квартира и чувствовала себя восхитительно, сильно похудела, потому, когда подруга опубликовала фото после подобной операции, я «загорелась» идеей стать идеальной версией себя».
Керри решила поехать в Польшу и там сделать операцию, однако во время хирургического вмешательства что-то пошло не так. Когда она очнулась, ей было очень плохо, но медперсонал не оказал ей никакой помощи и даже не дал антибиотики. Когда она вернулась домой в Глазго, у нее очень сильно разболелся живот, начался настолько сильный воспалительный процесс и так выросла температура, что ее срочно госпитализировали. Врачи практически сразу поставили ей диагноз «сепсис» и сказали, что, если бы она ждала еще час, то просто умерла бы. Опасная для жизни инфекция началась в пупке женщины и распространилась по всему животу.
Ситуация осложнилась тем, что выяснилось, что молодая женщина беременна. Врачи не давали никаких прогнозов. Придя в себя, Келли очень боялась дальнейших осложнений и того, что не сможет сохранить ребенка: «Я не думала, что смогу иметь детей после заражения, потому что мне было очень плохо, а инфекция началась не просто в животе, а в пупке. Доктора сказали, что, так как ребенок крепится к пуповине и питается через нее, из-за этого он находится в потенциальной опасности». Врачам удалось остановить заражение до того, как оно успело распространиться на ребенка, но они предупредили, что ей нужно готовиться к худшему, так как пупок может развязаться, до того как ребенок родится. «Каждое утро я просыпаюсь и ощупываю свой живот, чтобы убедиться, что он еще цел», – поясняет Керри, ребенок которой должен появиться на свет в апреле 2020 года.
Сегодня женщина ужасно жалеет, что решилась делать пластическую операцию за границей и доверилась хирургу, которого не знает: «Теперь я ценю свою жизнь здесь и сейчас и живу каждой минутой и просто хочу, чтобы мой ребенок родился здоровым, и тогда я буду очень счастлива».
Фото: facebook
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