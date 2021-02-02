Врач сделал неудачную пластику россиянке и подал на нее в суд за жалобы в соцсетях

Женщина специально прилетела в клинику, где ее поставили перед фактом, что операцию будет проводить другой специалист. Изначально ее это не устроило, но персонал больницы стал ее уговаривать не отказываться. Пациентка в итоге согласилась и заплатила за липофилинг 400 тысяч. К сожалению, хирургическое вмешательство прошло крайне неудачно: по словам пострадавшей, ее живот будто «разорвало» на части, грудь различалась по форме, а размер ягодиц стал весьма внушительным и мог посоперничать с попой Ким Кардашьян из-за того, что вместо 200 мл ей ввели 2 литра собственного жира.

Крайне расстроенная, женщина написала гневный пост в социальных сетях, из-за чего хирург решил подать на нее в суд, чтобы защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию, так как был не согласен с претензиями пациентки. К счастью, судья оказался на стороне пострадавшей – она выиграла.

Фото: depositphotos

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