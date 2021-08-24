«Впервые с начальной школы я подтянулся 4 раза»: как Семен Слепаков похудел на 13 кг

Семен Слепаков написал в своем Instagram и о переменах в образе жизни. Оказалось, с апреля юморист не курит и не пьет, но признается, что, возможно, вернется к вредным привычкам — и произойти это может в любой момент.

Кроме того, он начал вести активный образ жизни. «Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой! Плюс есть еще несколько личных моментов, которые я разрулил, и почувствовал себя молодцом», — поделился Семен. В результате перемен в жизни ранее упитанный артист избавился от 13 килограммов.