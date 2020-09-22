Возрастная модель и мать 3 детей рассказала, что ей помогает сохранить свежий внешний вид

Также женщина тщательно следит за своим питанием и исключила из своего рациона все продукты, провоцирующие воспаление: молоко, алкоголь и сахар. Это уменьшило проявления артрита в ее коленях и помогло сбросить 3 килограмма. При этом британка предпочитает очень простой уход за кожей. «Однажды мне сделали ботокс, но не зашло. Я предпочитаю стареть элегантно, потому умываюсь холодной водой и придерживаюсь традиционной рутины. Главный секрет – не пропускать ее, даже если очень устал», – пояснила она. Также Деби говорит, что сохранить молодость ей помогает социальная сеть Instagram, где у нее есть свой аккаунт, где она рассказывает, как жить полноценной жизнью и заботиться о своем теле в период менопаузы. Но главным своим секретом красоты женщина считает счастливые отношения, которые начались, когда она полюбила и зауважала себя сама. Со своим женихом Дэвидом она познакомилась 6 лет назад, когда за плечами уже был развод и довольно абьюзивные отношения. Но теперь она совершенно счастлива.

Фото: facebook Debi Ireland

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