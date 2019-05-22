«Возомнила себя Дейнерис»: Юлия Снигирь предстала перед поклонниками в новом образе

Подписчики восхищаются нежной красотой актрисы, которой по силам любое преображение.

«Очень юная, свежая и безупречно красивая», «Офелия Шекспира», «Какая же красивая! Самая красивая русская актриса», «Как тебе идёт этот образ», «Вы как всегда неотразимы! Роскошная и эффектная», «Кстати, я думаю, что вы бы вписались в этот сериал. Может, и не Дейнерис, но точно на какую нибудь из важных ролей», «Ты уже сообщила Фёдору Геничу, что он дракон?», — обсуждают в комментариях.