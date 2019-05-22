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«Возомнила себя Дейнерис»: Юлия Снигирь предстала перед поклонниками в новом образе

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь
35-летняя Юлия Снигирь восхитила фанатов нежной красотой.

«Поздравьте меня, я стала поклонницей "Игры престолов". Вот, возомнила себя Дейнерис. Спасибо @sofi_naboka @polinaboka (они, кстати, не имели это ввиду))))», — написала она.

Подписчики восхищаются нежной красотой актрисы, которой по силам любое преображение.

«Очень юная, свежая и безупречно красивая», «Офелия Шекспира», «Какая же красивая! Самая красивая русская актриса», «Как тебе идёт этот образ», «Вы как всегда неотразимы! Роскошная и эффектная», «Кстати, я думаю, что вы бы вписались в этот сериал. Может, и не Дейнерис, но точно на какую нибудь из важных ролей», «Ты уже сообщила Фёдору Геничу, что он дракон?», — обсуждают в комментариях.

Как считаете, подходит ли Юлии этот образ?

Больше об актрисе и ее экспериментах читайте здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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