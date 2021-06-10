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Возненавидевшая свое тело после родов блогер нашла оригинальный способ полюбить себя

Жительница Канады Кассандра Гиллис после родов столкнулась с послеродовой депрессией и стала комплексовать по поводу своей внешности. Во время беременности она порядком набрала в весе и решила восстановить свою форму. Молодая мама начала активно заниматься спортом, но увлеклась, и теперь она профессиональная спортсменка в категории бодифитнес, в ее арсенале уже есть несколько побед на международных конкурсах.

Соответствующий материал подготовили в британском издании Daily Star. «После рождения моего сына в возрасте 22 лет в 2017 году я решила начать заниматься дома, пока мой сын спал, чтобы попытаться сбросить весь лишний вес и избавиться от послеродовой депрессии», — сообщила Кассандра. По словам девушки, после домашних тренировок она стала более уверенной в себе и пошла в спортивный зал, где занималась 6 дней в неделю, тогда стал более заметен прогресс.

После долгих тренировок она заметно усовершенствовала свое тело и решила попробовать себя в соревнованиях по бодибилдингу. К тому времени фитнес стал для нее образом жизни, признается героиня материала. «В итоге я заняла первое место в своей категории на двух местных шоу осенью 2018 года, а в следующем году отправилась на свое первое национальное шоу, заняв второе место. А в 2020 году я выиграла и получила свою карту IFBB pro на международной выставке в Колумбии. Но с пандемией участие в конкурсах затруднено», — рассказала Кассандра.

Фото: Instagram kassgfit

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