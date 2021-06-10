Возненавидевшая свое тело после родов блогер нашла оригинальный способ полюбить себя

После долгих тренировок она заметно усовершенствовала свое тело и решила попробовать себя в соревнованиях по бодибилдингу. К тому времени фитнес стал для нее образом жизни, признается героиня материала. «В итоге я заняла первое место в своей категории на двух местных шоу осенью 2018 года, а в следующем году отправилась на свое первое национальное шоу, заняв второе место. А в 2020 году я выиграла и получила свою карту IFBB pro на международной выставке в Колумбии. Но с пандемией участие в конкурсах затруднено», — рассказала Кассандра.