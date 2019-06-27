«Вот в кого девчонки-красавицы»: 41-летняя Екатерина Климова показала редкое фото с мамой

Фото, которое опубликовала в своем блоге Екатерина Климова в четверг, вызвало массу комментариев.
«Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем..... #мама», — написала она.
«Ой Катя! Какая фотография трогательная», «Мамочка красотка как и Вы», «Какая мама красивая, вот в кого девчонки-красавицы», «Понятно теперь откуда такая красота божественная — от мамочки! Здоровья ей на долгие годы», «Вы очень похожи на маму», «Какой мудрый взгляд у мамы», «Катюша у вас очень красивая мама, вы на нее очень похожи, дай бог здоровья вашей маме и вам», «Возраста нет! Это я каждый день утверждаю своей маме», «Светлане Владимировне крепкого здоровья и долголетия», «Ваши детки похожи на маму. Здоровья Вам, Вашим детям и Маме», — пишут поклонники актрисы.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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