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«Вот такую Пугачеву я люблю»: Максим Галкин показал честное фото жены

Алла Пугачева выглядит юной девушкой в глазах Максима Галкина.

Когда Алла Пугачева заключила брак с Максимом Галкиным, многие были уверены: этот союз — по рассчету. Однако со временем поклонники, пристально следившие за тем, как развивались отношения звезд, пришли к выводу: все серьезно. Сегодня, когда шоумен показал фото своей избранницы, которое сделал сам, все поняли: Алла всегда остается юной красавицей в глазах Максима.

«Девушка с реки. Вот только что сфотал Аллусю. Без фильтров гламурных, фотошопов всяких дьявольских и тому подобного. Проверенный дедовский способ фотографии: лицо и объектив. Вот такую Пугачеву я люблю и вижу каждый день, с веснушками от солнца и единственными в мире глазами. И вам, верные мои подписчики, фолловеры мои дорогие, желаю как можно чаще видеть рядом любимое вами лицо», — написал шоумен.

«Вот така любовь», — добавил он.

Фото: instagram

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