«Восхитительно прекрасна»: 71-летняя Ротару в прозрачном наряде впечатлила поклонников

София Ротару порадовала поклонников новой весенней фотосессией. Народная артистка СССР сфотографировалась в теплые весенние дни в полупрозрачном расшитом платье на фоне природы. Подписчики 71-летней Ротару в Instagram были поражены ее красотой, свежестью и неувядающей молодостью. Они сразу же сравнили ее саму с весной и оставили под фото сотни комментариев.
«Невероятная женщина», «Я-гордая))) Я-выросла с Вами! Пела-Ваши песни))) Спасибо-богу, за мое прекрасное детство; за Вас-Моя прекрасная София», «Вы умеете поднять настроение. С праздником!», «Какая же красавица», «Шикарная! Милая!», - засыпали комплиментами свою любимицу.
София Ротару не так часто выкладывает в социальные сети фото и видео. И тем ценнее они для ее подписчиков. На большинстве снимков певица заснята в окружении семьи – сына, невестки, внука и внучки. Появляется на ее странице и сестра Аурика — певица и заслуженная артистка Украины.
Регулярно в Instagram София Михайловна публикует архивные фото с супругом народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Так, последний из них она посвятила своей золотой свадьбе – годовщина была в 2018 году.
Фото: Instagram
«Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!», - трогательно подписала снимок София Ротару. Певица овдовела в 2002 году. С тех пор она бережно хранит память о любимом муже.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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