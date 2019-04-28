«Восхитительно прекрасна»: 71-летняя Ротару в прозрачном наряде впечатлила поклонников

«Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!», - трогательно подписала снимок София Ротару. Певица овдовела в 2002 году. С тех пор она бережно хранит память о любимом муже.