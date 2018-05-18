«Волосы будто сальные»: странные наряд и прическа Кристен Стюарт удивили поклонников

У многих интернет-пользователей возникли вопросы и к прическе Кристен. «Выглядит так, словно волосы грязные», «Попытка выделиться, но неудачно», «Стильно, но вам не идет», — писали они в Сети.

Безусловно, у Стюарт получилось привлечь к себе всеобщее внимание. А вам понравился ее образ на очередной премьере в Каннах?

Фото: Panoramic, Luo Huanhuan, Hubert Boesl, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Stefanie Rex / Global Look Press