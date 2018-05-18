Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Волосы будто сальные»: странные наряд и прическа Кристен Стюарт удивили поклонников

1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
28-летняя американская актриса Кристен Стюарт в этом году является одним из членов жюри киносмотра в Каннах. Но на недавней премьере звезда «сумеречной» саги шокировала гостей нелепыми нарядом и прической.

Минувшим вечером Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Нож в сердце». Молодая актриса сделала ставку на стиль унисекс, но продемонстрировала в итоге очень спорный образ: в своем черно-белом костюме с необычным вырезом на рубашке она выглядела скорее парнем, чем девушкой.

У многих интернет-пользователей возникли вопросы и к прическе Кристен. «Выглядит так, словно волосы грязные», «Попытка выделиться, но неудачно», «Стильно, но вам не идет», — писали они в Сети.

Безусловно, у Стюарт получилось привлечь к себе всеобщее внимание. А вам понравился ее образ на очередной премьере в Каннах?

Фото: Panoramic, Luo Huanhuan, Hubert Boesl, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Stefanie Rex / Global Look Press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
«Все уже проснулись»: Алла Пугачева показала теплое видео с любимыми детьми и внучкой
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Необычная внешность сына Татьяны Булановой взволновала Сеть
Тест: мы определим, насколько вы мудры