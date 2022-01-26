«Волны русалки»: как повторить дома самую «вирусную» укладку из TikTok
Британский InStyle обратился к экспертам, чтобы узнать, как делать такие волны. Прическа действительно напоминает волосы русалки из какого-нибудь мультфильма, когда пряди завиваются не до конца, а только создают эффект волн. Кайли Дженнер, трендсеттер современности, уже носила такую прическу. А звезда реалити-шоу «Остров любви» Молли-Мэй Хейг так органично смотрится с волнами, что ее образы все чаще берут на референсы в соцсетях.
Чтобы создать прическу русалки, вам понадобятся тройные плойки. Они бывают разных размеров и выпускаются многими брендами. Маленькие щипцы создают более упругие волны, а большие — воздушные. Длина волос значения не имеет, тройные щипцы можно использовать даже на коротких локонах. Перед использованием стайлера идет подготовка. Волосы следует вымыть и высушить, влажными их оставлять опасно — это повредит структуру волоса. Не забудьте нанести термозащиту, которая возьмет на себя весь удар.
Парикмахер Кейтлин Райли отмечает, что эффективнее всего будет разделить шевелюру на несколько частей и заколоть их, чтобы не мешались. Далее нужно лишь повторять движения: взять часть волос, зажать щипцами, отпустить, и все сначала. Одна волна должна быть началом другой, чтобы получился нужный эффект. Лучше всего начинать завивку на уровне глаз.
Стилист Эмма Уилтс делится своим профессиональным лайфхаком: «Лучше не трогать и не расчесывать завитые волосы, пока они горячие. Достаточно закрепить результат лаком или текстурирующим спреем, а затем расчесать гребнем».
Фото: Freepic