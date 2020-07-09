Во время карантина женщина увеличила губы на дому и стала похожа на жертву аварии
Фото: facebook Kelly Rogers
Как передает британский онлайн-портал The Sun, когда все клиники красоты закрылись из-за пандемии коронавируса, жительница Уэльса увидела рекламное объявление о том, что Академия эстетической медицины предлагает свои услуги с выездом на дом, да еще и с очень приличной скидкой. Вместо обычных 180 фунтов стерлингов (около 16 тысяч рублей по курсу ЦБ) за 1,1 мл наполнителя ей предложили цену в 85 фунтов (около 7,5 тысяч рублей) за тот же объем. Слово «академия» в названии клиники ввело Келли в заблуждение – она подумала, что персонал в ней высококвалифицирован, потому все будет хорошо. «Сейчас мне так стыдно за это, я должна была больше узнать про эту компанию, как делаю обычно, но я пренебрегла этим», – пожаловалась она.
Врача-эстетиста представители клиники также рекомендовали как «хорошего и застрахованного», но позднее выяснилось, что контурную пластику губ она делать толком не умеет, из-за чего Келли осталась с ужасающими синяками на верхней губе, щеке и челюсти. Она утверждает, что неопытный специалист попала ей в артерию, что вызвало микроразрывы и гематомы. «На следующее утро после визита косметолога я проснулась и мое лицо выглядело так, будто я попала в автомобильную аварию. Вся правая сторона будто была измазана маркером», – добавила она. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к практикующему врачу-косметологу, члену Общества эстетической и косметической медицины Уэльса Джейн Лаферла, которая отметила, что виной всему действительно неправильно введенный филлер, который попал в артерию по ошибке. И теперь его надо удалить при помощи гиалуронидазы, но сделать это может только хороший специалист. Комментариев от клиники красоты, незаконно сделавшей женщине контурную пластику на дому во время карантина, пока нет.
Фото: facebook Kelly Rogers
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