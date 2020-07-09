Во время карантина женщина увеличила губы на дому и стала похожа на жертву аварии

Врача-эстетиста представители клиники также рекомендовали как «хорошего и застрахованного», но позднее выяснилось, что контурную пластику губ она делать толком не умеет, из-за чего Келли осталась с ужасающими синяками на верхней губе, щеке и челюсти. Она утверждает, что неопытный специалист попала ей в артерию, что вызвало микроразрывы и гематомы. «На следующее утро после визита косметолога я проснулась и мое лицо выглядело так, будто я попала в автомобильную аварию. Вся правая сторона будто была измазана маркером», – добавила она. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к практикующему врачу-косметологу, члену Общества эстетической и косметической медицины Уэльса Джейн Лаферла, которая отметила, что виной всему действительно неправильно введенный филлер, который попал в артерию по ошибке. И теперь его надо удалить при помощи гиалуронидазы, но сделать это может только хороший специалист. Комментариев от клиники красоты, незаконно сделавшей женщине контурную пластику на дому во время карантина, пока нет.

Фото: facebook Kelly Rogers

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