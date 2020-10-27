Внук оцифровал фото бабушки и сравнил ее с современными топ-моделями
Фото: Reddit / Cameltoefiasco
Молодой человек приобрел сканер для проявки и оцифровки старой пленки, найденной на родительском чердаке. После обработки старой пленки внук понял, что держит в руках снимки молодых дедушки и бабушки, сделанные в начале 1950-х годов, пока они были в отпуске.
На кадрах молодая девушка позирует на объектив в номере отеля где-то во Флориде. Она запечатлена в нарядах, которые носили в середине XX века.
Автор предположил, что бабушка отлично умела позировать на камеру, а его дед, вероятно, обладал навыками фотографа. На следующих фото пара переместилась к бассейну. Как признался парень, снимки в номере удивили его элегантностью, но он совсем не ожидал увидеть бабушку в купальнике.
«Она красивая, даже в этой странной одежде. Я считаю, что она должна быть на обложках», - подчеркнул автор. «Очень красивые фотографии, а девушка выглядит просто божественно. Я впечатлен», - согласился в комментариях с автором юзер. «Ух ты, какое удовольствие найти такие драгоценные слайды», - прокомментировал читатель.
Фото: Reddit / Cameltoefiasco
«Похоже на иллюстрацию из старого учебника», - считают пользователи. «Она слишком крута», - добавили другие.
Фото: Reddit / Cameltoefiasco, pixabay.com
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