Внук оцифровал фото бабушки и сравнил ее с современными топ-моделями

Молодой человек приобрел сканер для проявки и оцифровки старой пленки, найденной на родительском чердаке. После обработки старой пленки внук понял, что держит в руках снимки молодых дедушки и бабушки, сделанные в начале 1950-х годов, пока они были в отпуске.

На кадрах молодая девушка позирует на объектив в номере отеля где-то во Флориде. Она запечатлена в нарядах, которые носили в середине XX века.