Внук Никиты Михалкова похудел до неузнаваемости — и это вызывает беспокойство

Оба снимка не оставляют сомнений в том, что Баков слишком увлекся сбрасыванием веса, из-за чего выглядит уже не просто худым, а болезненно тощим. Раньше молодой человек определенно был не настолько худым, что, естественно, не может не вызывать беспокойство. Подписчики завалили его многочисленными тревожными сообщениями, однако Андрей сначала их игнорировал, а затем и вовсе закрыл возможность оставлять сообщения под постом – видимо, не на такую реакцию он рассчитывал и ему попросту надоело читать вопросы о том, не болен ли он и почему оказался на грани истощения.