Внук Никиты Михалкова похудел до неузнаваемости — и это вызывает беспокойство
Есть ощущение, что молодой человек слишком увлекся похудением. В сторис своего аккаунта в социальной сети Instagram внук Никиты Михалкова выложил фотографию с обнаженным торсом, на котором привлекают внимание отнюдь не шесть кубиков пресса, а его худые руки-веточки. А на черно-белом снимке в ленте сложно не заметить, как ввалились его щеки, заострились скулы ¬– Андрей выглядит по-настоящему осунувшимся.
Фото: Instagram andrewbakov
Оба снимка не оставляют сомнений в том, что Баков слишком увлекся сбрасыванием веса, из-за чего выглядит уже не просто худым, а болезненно тощим. Раньше молодой человек определенно был не настолько худым, что, естественно, не может не вызывать беспокойство. Подписчики завалили его многочисленными тревожными сообщениями, однако Андрей сначала их игнорировал, а затем и вовсе закрыл возможность оставлять сообщения под постом – видимо, не на такую реакцию он рассчитывал и ему попросту надоело читать вопросы о том, не болен ли он и почему оказался на грани истощения.
Фото: Instagram andrewbakov
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