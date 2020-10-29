Внешность сына актрисы Элизабет Херли взбудоражила пользователей Сети: «Чертовски красив!»

Столь необычная внешность не могла остаться не замеченной в модной индустрии и в социальных сетях – у Демиана уже есть своя небольшая армия поклонников, которые не устают восхищаться парнем и его поразительным сходством со звездной мамой. Не остался незамеченным и новый снимок юной знаменитости, которым он поделился с подписчиками в социальной сети Instagram. На нем парень позирует с обнаженным торсом, его волосы собраны в хвост, а лицо озаряет солнечный свет. В глаза бросается идеальная кожа Деминана.

Поклонников и поклонниц звезды взбудоражило новое фото, о чем они поспешили сообщить своему любимцу. Одной из первых в комментариях отметилась Элизабет Херли, гордо написавшая: «Мой малыш!». За ней последовали и хвалебные отзывы от простых людей: «Чертовски красив!», «Точная копия своей мамы», «Боже мой, это лицо просто идеальное», «Как твое прекрасное лицо может когда-либо надоесть?», «Невероятно прекрасен», «Нереальная внешность! Ты просто великолепен», «Я влюблена!», «А под одеялом ты обнажен?»

Стоит отметить, что еще пару лет назад Демиан выглядел более мужественным, чем сейчас, что не делало его менее привлекательным – Демиана даже сравнивали с юным Леонардо Ди Каприо, однако по каким-то причинам он решил не придавать себе брутальности, а подчеркнуть нежные черты своей внешности.

Фото: Instagram damianhurley1

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