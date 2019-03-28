«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа

Виктория Дайнеко порадовала подписчиков своего блога новым видео. Певица призналась, что спорт помогает ей проснуться по утрам. Слегка полные бедра, которые молодая женщина решила не скрывать с помощью брюк, фотошопа или фильтров, восхитили ее подписчиков.
Они отмечают, что звезда не боится предстать неидеальной. «Какая вы вкусная) обожаю ваши ноги и попу, они такие сочные», — восхищены подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram