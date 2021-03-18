Визажистка поделилась бьюти-советом, который омолодит вас всего за 60 секунд
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, визажистка объяснила, что всех учили улыбаться при нанесении румян. В этом и заключается одна из ключевых ошибок в макияже, ведь очень часто после того как вы расслабляете лицо, румяна будто сползают вниз, и это создает ощущение будто оно у вас постаревшее, осунувшееся.
Чтобы избежать этого эффекта и нанести румяна в нужное место, по мнению Меган Милошис, можно воспользоваться простым бьютихаком. Глядя в зеркало, мысленно проведите вертикальную линию от центра зрачка вниз к яблочку щеки. Теперь вы точно знаете, на какое место наносить продукт. «Эта техника обеспечит вам здоровый румянец на той части лица, где он и должен располагаться, а также создаст иллюзию скульптурных, приподнятых скул», – пояснила она, добавив, что кистью надо вести от центра яблочка щеки по направлению к виску.
Фото: Instagram chloemorello
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!