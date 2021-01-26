Визажист звезд рассказал, как создать правдоподобные веснушки при помощи макияжа

Для начала нужно нанести на кожу любимое тональное средство, чтобы выровнять оттенок кожи и скрыть несовершенства. Затем нужно решить, какой инструмент использовать для создания веснушчатого образа. Для более округлых точек подойдет карандаш для бровей – только его оттенок должен соответствовать вашему цвету волоу и иметь при этом более теплый подтон. Для более мелких пятнышек подойдет жидкий пигмент, созданный специально для того, чтобы нарисовать искусственные конопушки. Он же поможет замаскировать прыщики.

Теперь необходимо определиться с расположением веснушек. «Выбирайте места на лице, на которые солнечные лучи падают естественным образом, например, нос, скулы. Несколько пятнышек можно добавить и на яблоки щек. Главное – не перебарщивайте с количеством», – пояснила Лоиз, добавив, что «рисунок» не должен быть подчеркнуто симметричным и однотонным. Для создания естественности чистыми пальцами слегка прикоснитесь к веснушкам и надавите на них, чтобы цвет слегка стушевался с вашей кожей. В заключение зафиксируйте все пудрой.

Фото: depositphotos

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