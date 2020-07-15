Визажист создает сюрреалистичные картины на лицах людей – ее работы уже покорили Сеть

Мими делится своими макияжами в социальной сети Instagram, где у нее уже больше 1,3 миллионов подписчиков. По ее словам, главным источником для вдохновения ей служат сильные эмоции, которые она испытывает, глядя на работы Сальвадора Дали, Маурица Корнелиса Эшера, Рембрандта, современных художников и на фото- и цифровое искусство. Кроме того, в своем творчестве она часто воплощает и свои сновидения, и страхи. Ее иллюзии иногда бывают пугающими, завораживающими или странными, но от них точно сложно оторвать взгляд. При этом Чой уверяет, что разбирается и в основных мейкап-трендах и спокойно может сделать классический макияж, но предпочитает более смелые решения и предпочитает беречь свой творческий почерк от чужого влияния.

Фото: Instagram mimles

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