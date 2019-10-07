Как легко сделать контуринг лица, даже если вы новичок в макияже
Как передает британская версия онлайн-портала The Sun, важный момент в контуринге – это правильно выбранная кисть для растушевки. После того, как вы нанесете на кожу тональное средство, с помощью хорошей кисти нарисуйте бронзером или кремом для контуринга перевернутую букву «С», начиная от яблочек щек и до висков. Делайте это нежными, аккуратными мазками, чтобы эффект получился мягким и естественным. При этом избегайте нанесения средства на линию челюсти и нос (да-да, игнорируем основные правила контуринга).
Шаг второй – растушевка. Тушуйте тщательно, но без нажима, небольшими круговыми движениями. Будьте осторожны и не давите кистью на кожу слишком сильно, чтобы не стереть продукт с лица полностью. Двигайтесь кистью от внешнего края контура к волосам, чтобы получить максимально естественную тень. Ваша цель – добиться естественного результата.
Шаг третий – придайте свечения. Возьмите немного хайлайтера и нанесите его на выступающую часть скулы (над только что растушеванной тенью). Также пройдитесь хайлайтером по луку купидона над верхней губой, чтобы сделать губы визуально более пухлыми.
И завершающий этап – румяна. Их задача – связать разрозненные части в единое целое. Используя пушистую кисть, нанесите широким движением румяна на яблочки щек. Снова руководствуйтесь правилом, что давить на кисть надо минимально, чтобы получить легкий румянец. Все готово.
Фото: vostock-photo
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