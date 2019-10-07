Как легко сделать контуринг лица, даже если вы новичок в макияже

Как передает британская версия онлайн-портала The Sun, важный момент в контуринге – это правильно выбранная кисть для растушевки. После того, как вы нанесете на кожу тональное средство, с помощью хорошей кисти нарисуйте бронзером или кремом для контуринга перевернутую букву «С», начиная от яблочек щек и до висков. Делайте это нежными, аккуратными мазками, чтобы эффект получился мягким и естественным. При этом избегайте нанесения средства на линию челюсти и нос (да-да, игнорируем основные правила контуринга).

Шаг второй – растушевка. Тушуйте тщательно, но без нажима, небольшими круговыми движениями. Будьте осторожны и не давите кистью на кожу слишком сильно, чтобы не стереть продукт с лица полностью. Двигайтесь кистью от внешнего края контура к волосам, чтобы получить максимально естественную тень. Ваша цель – добиться естественного результата.