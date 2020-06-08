Визажист рассказал, чем опасны салфетки для снятия макияжа

Видео Крисса очень быстро стало вирусным. Пользователи оценили важность сообщения визажиста и были очень удивлены этим открытием. Кстати, многие бьюти-эксперты поддержали мнение Скортецца, отметив, что салфетки могут стать отличным средством только в случае экстренных условий, например, в путешествии, но пользоваться ими на постоянной основе крайне нежелательно, так как они не слишком хорошо очищают кожу, если не сильно ими тереть ее, но даже в этом случае часто остаются грязь и кожное сало, которые могут привести к закупорке пор, появлению трещин и раздражению из-за остатков косметики на коже. Часто вы просто размазываете салфетками уличную грязь по лицу, потому не удивляйтесь, если наутро обнаружите прыщи», – добавила консультант по дерматологии, доктор Алексис Граните.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!