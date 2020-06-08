Визажист рассказал, чем опасны салфетки для снятия макияжа
Британский онлайн-портал Daily Mail обратил внимание на видеоролик визажиста, который тот разместил в популярной социальной сети TikTok. В нем Скортецц за минуту объяснил, в чем заключается главная проблема салфеток для лица. Свое обращение к подписчикам он начал словами: «Вы, вероятно, разрушаете свою кожу, даже не догадываясь об этом». Визажист объяснил, что салфетки не удаляют макияж должным образом, то есть не выполняют задачу, возложенную на них.
«Салфетки не удаляют косметику, они просто размазывают ее по коже», – заявил Крисс Скортецц.
По словам эксперта, при частом использовании салфетки для снятия макияжа могут повредить кожу и привести к преждевременному появлению морщин, так как «высокообразивны» и могут вызвать микроразрывы и раздражение кожи, что очень вредно, особенно для обладателей чувствительной и проблемной кожи, склонной к появлению акне. «Вы тянете кожу, снимая макияж салфеткой, потому со временем на ней образуются морщины, заломы и гиперпигментация – список можно продолжать долго», –пояснил он. В качестве альтернативы визажист рекомендует использовать бальзамы для снятия макияжа, мицеллярную воду или гидрофильное масло, при этом обязательно очищать кожу дважды, чтобы полностью очистить кожу от косметики.
Видео Крисса очень быстро стало вирусным. Пользователи оценили важность сообщения визажиста и были очень удивлены этим открытием. Кстати, многие бьюти-эксперты поддержали мнение Скортецца, отметив, что салфетки могут стать отличным средством только в случае экстренных условий, например, в путешествии, но пользоваться ими на постоянной основе крайне нежелательно, так как они не слишком хорошо очищают кожу, если не сильно ими тереть ее, но даже в этом случае часто остаются грязь и кожное сало, которые могут привести к закупорке пор, появлению трещин и раздражению из-за остатков косметики на коже. Часто вы просто размазываете салфетками уличную грязь по лицу, потому не удивляйтесь, если наутро обнаружите прыщи», – добавила консультант по дерматологии, доктор Алексис Граните.
Фото: depositphotos
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