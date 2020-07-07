Визажист поделилась легким способом сделать нос визуально изящнее и тоньше
Как отметил британский онлайн-портал Daily Mail, визажист из Австралии Элли Тримарчи, известная в социальной сети TikTok под ником @elliemakeupartist, в видеоролике наглядно продемонстрировала легкий и очень быстрый способ коррекции формы носа, который подойдет даже новичкам. Самое сложное в контуринге носа – правильно нарисовать темные и светлые линии и нанести нужное количество средства, именно на эту проблему жалуется большинство начинающих осваивать эту технику макияжа.
Чтобы помочь новичкам решить эту проблему визажист посоветовала использовать самую обычную вилку. Элли начала свое видео с того, что разместила столовый прибор возле носа таким образом, чтобы пространство между двумя центральными зубцами располагалось непосредственно на середине носа. Затем она нанесла темное средство для контуринга между наружными зубцами вилки, а светлое – между центральными. После того как средства были нанесены должным образом, она убрала столовый прибор от лица и стала аккуратно растушевывать оттенки, чтобы сделать нос визуально тоньше и меньше. Хитроумный бьютихак визажиста невероятно понравился пользователям социальной сети: ее видео молниеносно набрало больше 3 миллионов просмотров и 440 тысяч лайков. Одна из подписчиц написала в комментарии: «Это так круто! При помощи такого приема трудно сделать хоть что-то неправильно!», другая добавила: «Что только люди не придумают, но этот трюк действительно работает!», третья отметила: «Я сначала не была уверена, что это жизнеспособная идея, но странно, она действительно работает».
Фото: depositphotos
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