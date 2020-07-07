Визажист поделилась легким способом сделать нос визуально изящнее и тоньше

Чтобы помочь новичкам решить эту проблему визажист посоветовала использовать самую обычную вилку. Элли начала свое видео с того, что разместила столовый прибор возле носа таким образом, чтобы пространство между двумя центральными зубцами располагалось непосредственно на середине носа. Затем она нанесла темное средство для контуринга между наружными зубцами вилки, а светлое – между центральными. После того как средства были нанесены должным образом, она убрала столовый прибор от лица и стала аккуратно растушевывать оттенки, чтобы сделать нос визуально тоньше и меньше. Хитроумный бьютихак визажиста невероятно понравился пользователям социальной сети: ее видео молниеносно набрало больше 3 миллионов просмотров и 440 тысяч лайков. Одна из подписчиц написала в комментарии: «Это так круто! При помощи такого приема трудно сделать хоть что-то неправильно!», другая добавила: «Что только люди не придумают, но этот трюк действительно работает!», третья отметила: «Я сначала не была уверена, что это жизнеспособная идея, но странно, она действительно работает».