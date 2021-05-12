Визажист поделилась бьютихаком, как при помощи консилера сделать «подтяжку лица»
Пользовательница социальной сети под ником lil_xxtra использует маленький трюк с консилером, который поможет сделать ваши глаза более выразительными. Об этом пишет издание Mirror.
@lil_xxtra
🗣 The CORRECT way to apply your concealer regardless of your age‼️#contour #makeuptipstiktok #TikTokGGT #dontbesurprised♬ Tampa - Cico P
При помощи двух простых штрихов можно сделать глаза намного больше, чем они выглядят после привычного всем применения консилера — под глазом. Многие думают, что это косметическое средство лишь позволяет скрывать темные круги под глазами и замаскировать прыщики, но Лил считает, что с его помощью можно сделать «подтяжку лица», а привычный способ нанесения косметического средства неправильный и может дать обратный эффект. «Часть вашего глаза будет выглядеть выпуклой, и он будет казаться намного меньше», — уточнила визажист. Лучше проводить 2 линии: от внутреннего угла глаза вниз вдоль носа и по внешнему углу глаза. «Это заставит ваш глаз выглядеть больше и уголок станет визуально более приподнятым», — добавила Лил.
В видеоролике она демонстрирует разницу между двумя методами нанесения консилера. Можно заметить, что левый глаз кажется немного меньше, а правый более открытым.
Фото: Instagram lil_xxtra, TikTok lil_xxtra
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