Визажист поделилась бьютихаком, как при помощи консилера сделать «подтяжку лица»

При помощи двух простых штрихов можно сделать глаза намного больше, чем они выглядят после привычного всем применения консилера — под глазом. Многие думают, что это косметическое средство лишь позволяет скрывать темные круги под глазами и замаскировать прыщики, но Лил считает, что с его помощью можно сделать «подтяжку лица», а привычный способ нанесения косметического средства неправильный и может дать обратный эффект. «Часть вашего глаза будет выглядеть выпуклой, и он будет казаться намного меньше», — уточнила визажист. Лучше проводить 2 линии: от внутреннего угла глаза вниз вдоль носа и по внешнему углу глаза. «Это заставит ваш глаз выглядеть больше и уголок станет визуально более приподнятым», — добавила Лил.

В видеоролике она демонстрирует разницу между двумя методами нанесения консилера. Можно заметить, что левый глаз кажется немного меньше, а правый более открытым.