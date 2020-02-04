Визажист нашла неожиданный способ легко удалить угревую сыпь с носа — и прославилась в Сети

Комментаторы под видеороликом заявили, что этот метод «гениальный» и «инновационный», и сказали, что тоже хотят попробовать избавиться угрей при помощи зубной нити. Однако американский дерматолог Адраш Виджей Маджил отметил, что этот метод может работать только для людей с нормальной или жирной кожей, у которых при этом нет проблем с кистозным акне. А людям с сухой, чувствительной кожей или страдающим от прыщей и закрытых комедонов такое «очищение» противопоказано, так как это может вызвать раздражение, воспаления и привести к обострению заболевания или еще хуже — к образованию рубцов и постакне.

Врач-эстетист Джейд Чэпмен также не рекомендовала данный лайфхак, потому что зубная нить вряд ли сможет удалить комедон из закупоренной поры целиком: «Зубочистка с зубной нитью в основном снимает верхний слой угря и не удаляет его полностью, что не слишком хорошо для кожи, потому для решения данной проблемы стоит обратиться к профессионалу, а не пытаться лечиться в домашних условиях».

Фото: vostock-photo, кадр из видео TikTok

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