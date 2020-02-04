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Визажист нашла неожиданный способ легко удалить угревую сыпь с носа — и прославилась в Сети

Молодая девушка-визажист использовала в качестве бьюти-гаджета зубную нить, однако врачи до сих пор не уверены, что это безопасно для кожи.

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, пользовательница TikTok, известная под ником mua.alle, выложила в социальную сеть короткий видеоролик, который быстро стал вирусным и прославил ее в Сети. В нем она показала, как при помощи обычной нити для зубов удаляет угри и черные точки с переносицы.

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Фото: кадр из видео TikTok

Девушка порекомендовала воспользоваться зубной нитью, натянутой на специальную одноразовую зубочистку, которой надо проводить вдоль переносицы и любых областей лица, которые нуждаются в этом, чтобы попросту соскоблить угри — и наглядно продемонстрировала свой «бьюти-гаджет» в действии. Визажист сначала воспользовалась спонжем, чтобы открыть поры, а затем провела натянутой струной нити по носу, соскребая омертвевшие частички кожи и угри с ее поверхности.

Комментаторы под видеороликом заявили, что этот метод «гениальный» и «инновационный», и сказали, что тоже хотят попробовать избавиться угрей при помощи зубной нити. Однако американский дерматолог Адраш Виджей Маджил отметил, что этот метод может работать только для людей с нормальной или жирной кожей, у которых при этом нет проблем с кистозным акне. А людям с сухой, чувствительной кожей или страдающим от прыщей и закрытых комедонов такое «очищение» противопоказано, так как это может вызвать раздражение, воспаления и привести к обострению заболевания или еще хуже — к образованию рубцов и постакне.

Врач-эстетист Джейд Чэпмен также не рекомендовала данный лайфхак, потому что зубная нить вряд ли сможет удалить комедон из закупоренной поры целиком: «Зубочистка с зубной нитью в основном снимает верхний слой угря и не удаляет его полностью, что не слишком хорошо для кожи, потому для решения данной проблемы стоит обратиться к профессионалу, а не пытаться лечиться в домашних условиях».

Фото: vostock-photo, кадр из видео TikTok

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