Визажист начала рисовать миниатюрные картины на ушах и лицах людей и прославилась в Сети
Фото: Instagram
В качестве «холстов» для своих работ девушка использует исключительно части человеческого тела – и не только ладони, губы, глаза и щеки, но и уши. Марта выкладывает свои работы в своем профиле в социальной сети Instagram, и это не макияж в традиционном его понимании, а настоящие шедевры. Темы для вдохновения девушка черпает в исторических событиях, в историях любви, кинематографе и старинных плакатах.
Творческие идеи визажиста нашли живой отклик в сердцах подписчиков, число которых с каждым днем увеличивается, и они буквально заваливают ее восхищенными комментариями. Особенно им пришлись по душе варианты «картин» на ушах, каждая из которых объединена особенно актуальной сейчас темой «Мы встретимся снова». «Как же мне нравится Русалочка! Она будто живая», «Какие креативные и необычные идеи, я в восторге!» «Марта, вы гений», «Я не понимаю, как вам удается рисовать настолько круто маленькие и непростые картины!», «Рыбы на губах – чистый восторг».
Фото: Instagram
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