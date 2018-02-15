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Визажист Меган Маркл раскрыла главный секрет ее красоты

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Принц Гарри и Меган Маркл
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36-летняя невеста принца Гарри придерживается одного важного правила.

«История Золушки» Меган Маркл вдохновляет многих девушек и женщин. Они следят за стилем любимицы, ее выходами в свет, подробностями отношений с принцем. Издание Refinery29 выяснило у визажиста Лидии Ф. Селлерс, два года работавшей с актрисой, главный секрет красоты невесты принца Гарри.

«Каждый раз, когда я делала ей макияж, она просила: "Давайте убедимся, что мои веснушки просвечивают сквозь тон". Речь идет скорее о количестве средства: макияж должен создавать иллюзию отдохнувшего сияющего лица, а не маски», — призналась звезда.

Средства, которым Меган отдавала предпочтение — легкий тональный флюид Armani Luminous Silk Foundation (визажист наносила его бьюти-блендером), корректор-хайлайтер Yves Saint Laurent Touche Eclat, румяна Nars легендарного оттенка Orgasm, «классическая» тушь Diorshow Iconic.

По словам Лидии, стиль звезды не меняется из года в год.

В последнее время веснушки были настоящим хитом: многие бьюти-блогеры не просто не скрывали их — они рисовали отсутствующие «канапушки» с помощью карандашей для бровей. Внесла ли свою лепту звезда сериала «Форс-мажоры»? Скорее всего.

Ранее, в беседе с редактором Allure, звезда признавалась, что обожает свои веснушки из-за фразы отца, которую он повторял: «Лицо без веснушек — как ночь без звезд».

Фото: globallookpress

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