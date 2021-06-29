Виктория Бекхэм, Джей Ло и другие знаменитости, создавшие свои бьюти-бренды
Журналисты издания Insider перечислили мировых звезд, которые создали личные косметические бренды.
В прошлом году популярная певица Селена Гомес создала собственную линейку декоративной косметики Rare Beauty. Бренд звезды выпускает средства, которые нацелены на поддержание естественной красоты пользовательниц косметики, а не на скрытие несовершенств. Продукция Селены имеет множество положительных отзывов, а приобрести ее можно на официальном сайте или в сети магазинов Sephora.
Фото: Globallook
В начале следующего года ожидается запуск косметического бренда от американской актрисы Скарлетт Йоханссон, его название пока неизвестно. Также на данный момент нет информации, какие именно средства будут входить в коллекцию звезды. Скарлетт будет работать с Кейт Фостер, которая создавала продукцию для Victoria's Secret и Juicy Couture.
«Я была очарована преобразующей силой косметики с детства. Моя мама привила мне страсть к уходу за собой с подросткового возраста. Несколько лет назад я решила создать что-то близкое для меня. В результате получается чистый, доступный подход к красоте», — заявила Йоханссон в пресс-релизе.
Фото: Globallook
51-летняя знаменитость Дженнифер Лопес подала патент на личный бренд JLoBeauty в 2019 году, спустя год выпустила свою продукцию в продажу, а уже сегодня косметические средства звезды разлетелись по всему миру и пользуются повышенным спросом. В уходовой линейке популярны кремы для глаз, сыворотки, маски и увлажняющие кремы.
Фото: Globallook
Американская актриса Гвинет Пэлтроу создала проект Goop — это сайт, который одновременно выполняет функцию онлайн-журнала и магазина. Интернет-магазин Goop продает различные бренды, среди них существует также собственный бренд Goop Beauty. Эта марка предлагает кремы для лица и глаз, отшелушивающие средства, сыворотки, пилинги и массажные ролики для лица и прочее.
Фото: Globallook
В сентябре 2019 года британская звезда Виктория Бекхэм запустила одноименный бьюти-бренд. В коллекцию певицы входят уходовые средства: различные сыворотки и увлажняющие кремы; и базовая косметика: палетки теней, тушь.
Фото: Globallook
Продукцию Fenty запустила певица Рианна в 2017 году, назвав бренд своей фамилией. Косметика звезды популярна во многом благодаря широкому спектру оттенков средств. Компания получила множество восторженных отзывов, покупательницы особенно отметили качество тональных кремов и консилеров. В том же году журнал Time даже назвал бренд «изобретением года».
Фото: Globallook
В 18 лет, а именно в 2015 году, американская звезда Кайли Дженнер запустила собственную продукцию под названием Kylie Cosmetics. Продукция девушки буквально за несколько минут после старта продаж разлетелась по всему миру. Сейчас бренд оценен в 360 миллионов долларов.
Наибольшей популярностью в ассортименте Кайли пользуются наборы для губ. Также продаются тени для век, подводки для глаз и прочее.
Фото: Globallook
Актриса Джессика Альба основала свой бренд в 2011 году, поначалу она выпускала безвредные продукты для детей: салфетки и подгузники. Однако со временем Alba расширился и стал выпускать косметические средства. Самыми популярными стали жидкие помады, масло для лица, жидкая подводка для глаз и тушь.
Фото: Globallook
Дрю Бэрримор выпустила косметику Flower Beauty еще в 2013 году. Бренд стал наиболее популярен в 2018 году. Продукция включает в себя косметику: палитры теней для век, тушь для ресниц и румяна; аксессуары: кисти, блендеры и косметички, а также парфюмерную линию.
Фото: Globallook