Виктория Бекхэм, Джей Ло и другие знаменитости, создавшие свои бьюти-бренды

В начале следующего года ожидается запуск косметического бренда от американской актрисы Скарлетт Йоханссон, его название пока неизвестно. Также на данный момент нет информации, какие именно средства будут входить в коллекцию звезды. Скарлетт будет работать с Кейт Фостер, которая создавала продукцию для Victoria's Secret и Juicy Couture.

«Я была очарована преобразующей силой косметики с детства. Моя мама привила мне страсть к уходу за собой с подросткового возраста. Несколько лет назад я решила создать что-то близкое для меня. В результате получается чистый, доступный подход к красоте», — заявила Йоханссон в пресс-релизе.