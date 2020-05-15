Вирус герпеса может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Принято считать, что вирус герпеса I типа довольно безобиден. Известно, что живет он в организме большинства людей на планете и чаще всего проявляется в виде обычной простуды на губах. Но, как сообщается на сайте университета, где опубликованы выводы специалистов, во время исследования ученые намеренно заразили этим вирусом специально воссозданные при помощи 3D-моделирования ткани мозга и с удивлением обнаружили, что он странно воздействует на его ткани.

По мере распространения инфекции по тканям начинали проявляться все симптомы практически неизлечимого на данный момент заболевания Альцгеймера. Нейроны мозга начали воспаляться и постепенно гибнуть, образовывались амилоидные бляшки, которые приводят к постепенным необратимым дегенеративным изменениям. Ученые обратили особое внимание на то, что клетки тканей изначально были абсолютно здоровы и без каких-либо генетических мутаций, потому виной развития тяжелой формы слабоумия они посчитали именно вирус герпеса.